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美候任國安顧問：若達協議 TikTok可繼續營運

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

候任白宮國家安全顧問瓦爾茲今天說，若能達成切實可行協議，新政府將讓TikTok繼續在美營運；與此同時參院民主黨領袖也做類似表態，讓TikTok在美命運露出一絲曙光。

美國總統拜登去年4月簽署「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA,即俗稱不賣就禁），規定中國母公司字節跳動（ByteDance）若不出脫，短影音平台TikTok將於今年1月19日起在美被禁。

路透社報導，TikTok在美國擁有超過1.7億用戶，但依據新法，基於國安考量，若TikTok未在本月19日前脫離字節跳動，將禁止在美營運。川普將於20日就任。

現為共和黨籍聯邦眾議員的瓦爾茲（Mike Waltz）告訴福斯新聞（Fox News）：「我們會採取措施不讓TikTok停止運作。」他所指是新法中的一項條款，若脫離母公司的行動出現「重大進展」，可延緩禁令90天。

他說：「基本上，這給了川普總統時間，能讓TikTok暫時經營下去。」

美國聯邦最高法院正在審理「不賣就禁」法的合憲性，決定究竟是認定新法合憲讓TikTok遭禁，或裁定違憲推翻新法，又或暫停禁令讓大法官們有更多時間考量。最高法院表示他們可能在17日作出裁定。

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）今天說，應給TikTok更多時間，但他也強調TikTok存在「太多無法忽視的安全風險」。

舒默說：「顯然需要更多時間找到美國買主，避免影響數以百萬計美國人的生活和生計。」他還說，民主黨嘗試通過一項法案，將找到解決方案的期限延長至270天，「我將與川普政府和兩黨合作，讓TikTok運作下去，同時保障我們的國家安全」。

美國去年4月通過強制TikTok在美業務脫離字節跳動的法律，當時舒默大力支持，如今他這番話顯示主要的民主黨人愈來愈擔心TikTok停止運作的潛在影響和政治後果。

川普在第一任時也曾想禁TikTok，但去年改變立場。

紐約時報今天指出，川普正考慮頒布行政命令讓TikTok在禁令懸而未決之際繼續營運，直到找著買主，但目前不清楚川普是否有權力這麼做。

兩名知情人士告訴路透社，TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）將出席川普就職典禮，與其他達官顯要一起坐在觀禮台，以顯川普與TikTok關係友好。

TikTok 川普 美國

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