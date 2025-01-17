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尋人啟事：蜜雪兒歐巴馬接連缺席重大場合 難道婚姻出問題？

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
去年8月20日，歐巴馬夫婦在民主黨芝加哥全代會同台，是近期內夫婦最後一次公開合體。美聯社
去年8月20日，歐巴馬夫婦在民主黨芝加哥全代會同台，是近期內夫婦最後一次公開合體。美聯社

美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬接連缺席前總統卡特的國葬和候任川普的就職典禮，引發各種陰謀論，包括婚姻關係是否生變？

去年8月，蜜雪兒與夫婿在民主黨全國代表大會同台幫賀錦麗造勢，那是夫妻最後一次公開場所合體，蜜雪兒當時痛批川普是個「醜陋、厭女、種族歧視的騙子」。

5個月過去，蜜雪兒接連缺席兩大場合，發生什麼事了？

卡特葬禮上，歐巴馬與川普似乎相談甚歡。假如蜜雪兒出席，按照座位安排，將會是她坐在川普旁邊。蜜雪兒發言人僅以行程衝突為由解釋她缺席國葬，事後發現當時她去夏威夷度假，身邊沒有歐巴馬。

在卡特葬禮上，賀錦麗將川普完全當空氣。歐巴馬雖然也批評川普，但是搞政治就是這麼一回事，選完還是得打交道，歐巴馬在總統任內，學到這一點。蜜雪兒自認沒有配合演出的義務。

去年10月，蜜雪兒在社群平台IG慶祝結婚32周年，感謝歐巴馬的相伴，所以婚姻應該是沒問題。

川普夫婦當年也缺席拜登的就職典禮。閨密透露，蜜雪兒不出席川普就職典禮，是不想給外界她向川普致意或致賀的印象：「蜜雪兒不會因為禮儀或傳統，就勉強自己去做特定的事情」。

川普 歐巴馬 蜜雪兒

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