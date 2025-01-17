快訊

陸客團來了！飯店、旅行社買盤一片火熱 觀光類股漲勢居冠

瞄準未來印太作戰 美陸戰隊正上演「新射擊鑑測」改革

拚第4次！鈕承澤關3年2個月想回家過年 「這原因」假釋成功

聽新聞
0:00 / 0:00

美元走軟、日圓轉強 逾7成受訪者估日銀下周升息

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

美元兌日圓周四（16日）走軟，因美國經濟數據不及預期，且對日本央行加息的信心增強，導致美元兌日圓貶至近一個月低點。

美元指數下滑0.12%至108.9。

美元兌日圓16日貶值0.84%至155.16日圓，為12月19日以來最低。

日本央行總裁植田和男和副總裁冰見野良三最近的談話顯示，至少將在下周的政策會議上討論升息問題。市場認為日銀升息的可能性約為79%。

彭博最新調查顯示，近四分之三的觀察人士預測日本央行下周將升息，代表緊縮預期大幅升溫。

日銀1月24日將結束為期兩天的政策會議並公布利率決策。彭博對53位經濟學家的調查結果顯示，約74%的受訪者預期屆時日銀將升息，遠高於前一次調查顯示的52%。約23%的受訪者預期央行將在3月行動。

不少經濟學家認為，除非美國候任總統川普1月20日就職後的政策行動擾亂全球金融市場，否則日本央行可能採取升息行動。

景順美國首席全球市場策略師Kristina Hooper說：「我們預期美元會有微妙的表現，它可能會相對於一些貨幣走強，但相對於日圓會走弱。日圓的大方向和美元的大方向都表明，我們將看到日圓兌美元走強。」

歐元兌美元16日收盤升值0.12%至1.03美元，交易人士消化一系列喜憂參半的經濟數據，評估聯準會降息前景。

美國商務部統計局數據顯示，12月零售銷售月比增加0.4%，11月增幅被上修至0.8%。與此同時，上周初請失業金人數增幅超過預期，但仍維持在顯示勞動力市場健康的水準。

日本央行 美國

延伸閱讀

美晶片黑名單新增25家陸企 DRAM限制也更嚴

日銀總裁重申有可能升息

日銀保留下月升息可能性

日銀老調重談 日圓走貶

相關新聞

尋人啟事：蜜雪兒歐巴馬接連缺席重大場合 難道婚姻出問題？

美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬接連缺席前總統卡特的國葬和候任川普的就職典禮，引發各種陰謀論，包括婚姻關係是否生變？

美元走軟、日圓轉強 逾7成受訪者估日銀下周升息

美元兌日圓周四（16日）走軟，因美國經濟數據不及預期，且對日本央行加息的信心增強，導致美元兌日圓貶至近一個月低點。

傳美國前副總統潘斯已抵台 擬拜會賴清德總統

國會山莊報（The Hill）引述消息來源報導，美國前副總統潘斯（Mike Pence）16日抵台，計畫與台灣總統賴清德...

「獵狐行動」與跨境脅迫：一中國男子在美被判兩年監禁

中國退休人員朱勇（音譯）在服刑後可能被美國驅逐出境，他對此表示遺憾，並暗示最初沒有考慮到自己行為的後果。

華郵：川普考慮暫緩TikTok禁令

美國政府要求中國字節跳動旗下短影音平台TikTok（海外版抖音）需在十九日前出售，否則將在全美遭封殺。華盛頓郵報報導，即...

魯比歐挺豪豬戰略 加強台防衛

美國候任總統川普提名的國務卿人選、佛州參議員魯比歐十五日出席參院任命聽證會，他表示強烈支持「豪豬戰略」加強台灣防衛，讓中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。