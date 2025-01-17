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美元走軟、日圓轉強 逾7成受訪者估日銀下周升息
美元兌日圓周四（16日）走軟，因美國經濟數據不及預期，且對日本央行加息的信心增強，導致美元兌日圓貶至近一個月低點。
美元指數下滑0.12%至108.9。
美元兌日圓16日貶值0.84%至155.16日圓，為12月19日以來最低。
日本央行總裁植田和男和副總裁冰見野良三最近的談話顯示，至少將在下周的政策會議上討論升息問題。市場認為日銀升息的可能性約為79%。
彭博最新調查顯示，近四分之三的觀察人士預測日本央行下周將升息，代表緊縮預期大幅升溫。
日銀1月24日將結束為期兩天的政策會議並公布利率決策。彭博對53位經濟學家的調查結果顯示，約74%的受訪者預期屆時日銀將升息，遠高於前一次調查顯示的52%。約23%的受訪者預期央行將在3月行動。
不少經濟學家認為，除非美國候任總統川普1月20日就職後的政策行動擾亂全球金融市場，否則日本央行可能採取升息行動。
景順美國首席全球市場策略師Kristina Hooper說：「我們預期美元會有微妙的表現，它可能會相對於一些貨幣走強，但相對於日圓會走弱。日圓的大方向和美元的大方向都表明，我們將看到日圓兌美元走強。」
歐元兌美元16日收盤升值0.12%至1.03美元，交易人士消化一系列喜憂參半的經濟數據，評估聯準會降息前景。
美國商務部統計局數據顯示，12月零售銷售月比增加0.4%，11月增幅被上修至0.8%。與此同時，上周初請失業金人數增幅超過預期，但仍維持在顯示勞動力市場健康的水準。
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