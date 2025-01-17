傳美國前副總統潘斯已抵台 擬拜會賴清德總統

國會山莊報（The Hill）引述消息來源報導，美國前副總統潘斯（Mike Pence）16日抵台，計畫與賴清德總統及副總統蕭美琴會晤。潘斯是美國候任總統川普上一任期的副總統。

報導指出，潘斯17日將與高階科技領袖會面，另出席在台北賓館舉行的晚宴。

潘斯才剛在香港參加商界領袖舉行的論壇，並在社群媒體X分享相關行程。一名知情人士指出，潘斯決定增加台北行是為了「親眼了解情況」，並提醒台灣人民，美國是台灣的盟友，不允許香港發生的事情在台灣重演。

對此，潘斯的政策倡議組織「推動美國自由」（Advancing American Freedom）發言人未回應置評請求。