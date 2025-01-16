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保持一貫低調作風…台積電不捐款 也不出席川普就職典禮

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
台積電。聯合報系資料照
台積電。聯合報系資料照

川普就職日進入倒數，愈來愈多企業或花大錢、或動用人脈，爭相在川普就職大典上謀得「一席之地」。但台積電掌門人表示，不會跟進其他國際科技界大佬，出席川普的就職典禮。

彭博資訊報導，台積電董事長暨總裁魏哲家16日表示，台積電不會捐款給川普就職基金，維持一貫的低調行事作風。被問及捐款或到場的可能性時，魏哲家說：「我們保持低調，所以這兩個問題的答案都是否定的。」

全球許多科技公司的負責人，都將參加下周這場就職典禮，從蘋果公司執行長庫克到亞馬遜創辦人貝佐斯、Meta執行長祖克柏和特斯拉老闆馬斯克，都將到場觀賞這場世紀大典。

美國近來不斷對晶片製造祭出新管制，魏哲家淡化這些政策對台積電營運的衝擊，他說，相關的影響看起來都在「可控範圍內」，相關限制並不會影響車用或「挖礦」等非AI領域。他說：「我們有百分之百的信心，不會洩漏受管制的領域」。

台積電 川普 馬斯克

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