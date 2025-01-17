拜登擬幫TikTok解套

美國針對大陸短影音分享平台TikTok「不賣就禁」禁令本周日（19日）生效。拜登政府據報正探討讓TikTok繼續運營一段時間。美國NBC新聞引述三名知情人士透露，官員們正在「探索各種方案」，讓TikTok不會在周日被禁。

另一方面，《華盛頓郵報》報導稱，川普正在考慮上任後發布一項行政命令，解除拜登政府要求19日全美禁用TikTok的法令，暫停執行TikTok禁令60至90天。

大陸央視並引述兩位知情人士透露，TikTok的CEO周受資收到邀請，將出席20日川普的總統就職典禮。

綜合NBC與華郵的訊息顯示，即將交接的新舊兩位美國總統即川普與拜登的政府，似乎都在想辦法為TikTok解套。這是否是TokToker拒絕流向美國同類型APP，例如Meta的Reels，反而到中國的平台小紅書註冊有關？不得而知。

NBC的報導指出，如果拜登政府推進任何此類計畫，這意味著TikTok被禁一事，不會成為拜登任內最後一天的事情，而是會將這個問題推遲到下周一就任的川普政府頭上。

相關報導並未提及拜登政府為什麼正在考慮如何讓TikTok繼續運營，不過財聯社此前報導指出，兩名民主黨議員敦促美國國會和拜登政府延長TikTok禁令的生效期限，並指稱TikTok禁令將對數百萬依賴該應用建立社會聯繫和維持經濟生計的美國人造成嚴重後果。

此前美媒引述消息指，TikTok正準備周日關閉美國業務，除非禁令被推翻。

隨著TikTok禁令生效不到一周，大量美國TikTok創作者和使用者持續湧入大陸社群平台小紅書，開啟該平台「早C（Chinese）晚A（American）」模式。不過美國網友也注意到大陸平台對用戶發布的言論會有更多限制，據傳小紅書目前也因巨大流量，面臨到龐大的內容審核壓力。此外，外電引述消息指，小紅書多名股東正商談減持，並擬以至少200億美元估值出售部分股權，騰訊控股等公司被指有興趣接手。