「獵狐行動」與跨境脅迫：一中國男子在美被判兩年監禁

中國退休人員朱勇（音譯）在服刑後可能被美國驅逐出境，他對此表示遺憾，並暗示最初沒有考慮到自己行為的後果。

他通過普通話翻譯在法庭上說：「我也懇求美國、受害者和每一位美國公民的原諒。」他懇求法官給他「一個改過自新的機會」，讓他看著孫子在美國長大。

68歲的朱勇是2023年審判中被判犯有多重罪名的三名男子之一，案件涉及發生在新澤西州郊區的跨境監視和跟蹤。

據證詞稱，朱勇監視和跟蹤的目標是一位名叫徐進（音譯）的前中國市政官員。徐進受到了或明或暗的壓力，要求他回國。徐進與妻子在中國被指控受賄。

「這事到此為止！」

徐進否認這一指控，並表示他之所以成為目標，是因為中共政府內部的政治鬥爭。

他們成年女兒的臉書好友收到了貶損他的信息。徐進八十多歲的父親突然從中國飛往美國，懇求他回來。最後，一張不祥的紙條被貼在了徐進位於新澤西州的住家門上。

「如果你願意回大陸坐十年牢，」這張紙條寫道，「你的老婆子女沒事。這事到此為止！」

朱勇（Yong Zhu，又名Jason Zhu）被判犯有跟蹤、充當非法外國代理人等罪名。這些指控可能判處最高25年監禁；檢察官要求判處大約6年的監禁。

美國地區法官帕米拉‧陳（Pamela Chen）稱這些罪行「對這個國家的國家安全構成威脅」，並問朱勇在同意幫助中國政府官員尋找徐進時在想什麼。

徐進曾是武漢市的一名官員，2010年他和妻子離開了中國。

朱勇沒有在審判中發表證詞。他告知法官，他只是被要求幫助尋找徐進，並不知道這位前官員將面臨什麼。朱勇稱，他被告知徐進欠錢。

「朱先生，在某個時間點，你是否知道你的行為會造成傷害？」法官問道。

「在我被捕後，我意識到可能是這樣，」他說。

跨境鎮壓

檢察官稱此案是跨國鎮壓的一個例子，即政府試圖恐嚇、壓制甚至攻擊境外的異見人士。美國數起訴訟案都圍繞著中國的「獵狐行動」，這是一項近十年的行動，北京將其描述為追捕海外逃犯，包括被指控腐敗的官員。

美國和中國沒有引渡條約，這意味著北京不能合法地迫使海外人員被遣返回國接受起訴。中國政府否認脅迫海外人員回國。

朱勇和同案被告麥克馬洪（Michael McMahon）及鄭聰穎（音譯）對案件沒有異議。朱勇幫助雇傭了麥克馬洪來尋找目標。麥克馬洪是一名退休的美國警官，後來成為私家偵探。

在審判中，辯護律師表示，這些人認為他們是在為私人或公司工作，而不是為中國當局工作。

律師表示，這三人被告知他們正在幫助收債或完成其它業務。

朱勇的現任律師西爾弗曼（Benjamin Silverman）周三表示，他的當事人後來明白中國政府官員參與其中，但沒有意識到徐進可能受到嚴厲地脅迫要求其回國。律師在庭審後表示，朱勇「對自己的行為感到非常難過」。

法官得出結論，朱勇的行為是明知故犯，但很天真。

她說，雖然他無意傷害任何人，但他「的確沒有意識到他的行為的程度和嚴重性，以及他給這些受害者和這個國家造成的真實的傷害」。

朱勇將於4月15日自首服刑。麥克馬洪和鄭聰穎將於今年冬天被判刑。

另有八人也因涉嫌串謀被起訴。三人已認罪。另外五人據信在中國。

（美聯社）

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