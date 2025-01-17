卸任前告別演說 拜登：警惕美淪寡頭政治

美國總統拜登十五日向全國人民發表告別演說，他警告，「超級富豪的寡頭政治正在美國紮根，科技產業複合體正在侵犯美國人的權利」。

拜登廿日將把政權移交給總統當選人川普，拜登說，他想警告大家，國家權力正集中在少數、極為富有的人們手中，寡頭政治正在形成，由非常有錢有勢的人把持，威脅美國民主自由和人權，也威脅到美國人的平等。

拜登說，富人應公平地繳稅，美國應改革稅收政策，而不是為億萬富翁減稅；拜登也將矛頭指向美國的科技鉅子，認為他們現在掌握無可比擬的權力和財富。

拜登說「美國人正被虛假訊息所掩埋，讓濫權有機可乘，而自由媒體正在瓦解，社群網路平台甚至放棄事實查核」。

拜登引用艾森豪總統卸任時對軍工複合體的警告指稱，「我同樣擔心科技工業複合體正在崛起，可能構成我們國家真正的危險」。

拜登也說，總統在任內犯罪不應被免罪，總統權力不是無限大也非絕對。

拜登雖未點名，但他的談話明顯指向即將上任的川普政權以及對川普有影響力的馬斯克等科技富豪。

拜登也細數政績指他任內創造近一千七百萬個工作機會，國內擁有醫療保險的人數創下新高。

他說，北約在他任內獲得強化，烏克蘭仍然自由；他也說，美國在與中國的競爭之中更為領先，他對過去四年政績感到自豪。

拜登說，他希望看到接任政府成功，希望美國成功，因此他將確保政權轉移和平有序。

拜登並指出，人工智慧（AI）的出現對人類來說是一把雙面刃，美國應該確保AI安全且值得信任，同時保持美國在AI的領導地位，而不是中國。

拜登也於稍早發布給全民的公開信中寫道，「能為國家服務超過五十年，是我畢生榮幸」。

拜登表示，全世界沒有任何地方能像美國一樣，讓一個出身平凡的口吃小孩有天能坐進白宮橢圓辦公室。拜登說，他當初競選總統是因為擔心「美國的靈魂」遭受威脅，至今依然如此。他呼籲「歷史掌握在你們手中，權力在你們手中，美國的理念掌握在你們手中，我們只需要保持信念並記住我們是誰」。