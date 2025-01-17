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華郵：川普考慮暫緩TikTok禁令

聯合報／ 編譯徐榆涵、記者廖士鋒／綜合報導

美國政府要求中國字節跳動旗下短影音平台TikTok（海外版抖音）需在十九日前出售，否則將在全美遭封殺。華盛頓郵報報導，即將於廿日上任的美國候任總統川普正考慮一項行政命令，暫緩執行TikTok禁令六十至九十天。

知情人士稱川普可能簽署行政命令，解除拜登十九日全美禁用TikTok的法令，可能延後六十至九十天。

知情人士指，川普考慮多個方法拯救TikTok，包括非常規交易和法律手段，但法律專家質疑川普以行政手段推翻獲國會通過的法律是否可行。

這項在去年四月通過的法律規定，如果TikTok母公司字節跳動無法出脫TikTok美國業務，TikTok將被禁止上架Apple和Google的應用程式商店。已下載TikTok的用戶理論上仍可以使用，但法律也從十九日開始禁止美國企業為TikTok的發行、維護與更新提供服務。美國最高法院目前還在決定是否維持封殺TikTok法律、推翻新法或暫停執行。

隨著美國對TikTok禁令生效不到一周，大量美國TikTok創作者持續湧入下載註冊大陸社群平台「小紅書」。據傳小紅書目前因為大量外國新用戶的湧入，正面臨龐大的內容審核壓力。

綜合新華網、財新網等報導，數日之間，「小紅書上突然擠滿美國網友」，本月至今小紅書下載用戶超過五分之一來自美國，而去年同期僅為百分之二，過去一周在美國下載量增長廿倍。許多從TikTok遷移而來的美國創作者自稱「TikTok難民」，被迫轉移至小紅書。TikTok原先在美國有高達一點七億用戶。

TikTok 法律 美國

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