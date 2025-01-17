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魯比歐挺豪豬戰略 加強台防衛

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國候任總統川普提名的國務卿人選、佛州參議員魯比歐十五日出席參院任命聽證會。（法新社）
美國候任總統川普提名的國務卿人選、佛州參議員魯比歐十五日出席參院任命聽證會。（法新社）

美國候任總統川普提名的國務卿人選、佛州參議員魯比歐十五日出席參院任命聽證會，他表示強烈支持「豪戰略」加強台灣防衛，讓中國大陸相信侵略台灣代價太高以嚇阻中方，否則美國將須在二○三○年前處理此事。

五十三歲的魯比歐說，美方希望讓中方相信，儘管北京可能會在侵台行動獲勝，但代價將遠高於可能獲得的利益，達到嚇阻中國效果，「這對保衛台灣、阻止在印太地區發生災難性軍事干預至關重要」。

他表示，強烈支持「豪豬戰略」加強台灣防衛能力。他說，美國必須做出重大改變，「我們必須認清事實，除非發生重大變化，例如台海達成均勢，讓中國發現侵略台灣代價太高，否則美國將必須在這個十年結束前處理此事」。

他也說，無論北京對「一中原則」的主張為何，「我們必須找到一切可能的機會，讓台灣參與討論重要議題的國際論壇」，同時也強調「我們反對任何脅迫、恐嚇或強迫台灣順應中國之意的行為」。他說，這是川普第一任期的立場，預計第二任期也將延續。

魯比歐所說的「豪豬戰略」又稱作「不對稱戰力」，主張使用較小型但高效武器來對抗規模較大的敵方武力。

魯比歐是知名的對中鷹派，他認為中國是美國的「最大威脅」，指控中國透過欺騙手段取得超級大國地位。他表示，美國須藉由擴大國內工業能力來抗中，「我們若維持現行做法，不用十年，我們生活中所有東西幾乎都得看中國給不給，從我們服用的降血壓藥到我們能看的電影等等，都得依賴中國，這是不可容忍的結果」。

對於魯比歐的說法，大陸外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應說，「台灣是中國的，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部干涉。當前台海和平最大挑戰是台獨分裂活動和外部勢力干擾破壞」。他說，美方應停止無端攻擊抹黑中國，恪守不支持台獨承諾，停止縱容台獨分裂勢力，停止在台灣議題上干涉中國內政。

另外，魯比歐還首度公開表示，川普完全支持澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），預示這項印太地區安全協議將在川普新政府獲得很多支持。

談到俄烏戰爭，魯比歐暗示烏克蘭可能要放棄收復所有失土的想法，表示美國應將結束戰爭作為政策目標。針對北約，魯比歐說，歐洲國家必須提高國防支出。

針對北韓議題，魯比歐稱北韓領導人金正恩是「獨裁者」，但支持採取「更全面」的方式來緩和緊張局勢。

川普 美國

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