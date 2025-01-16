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「赤蘚紅」恐致癌 美國禁用食用色素紅色3號

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國食品藥物管理局（FDA）15日宣布，將禁止俗稱「赤蘚紅」的食用色素紅色3號（台灣食藥署稱「食用紅色7號」）用於食品。美聯社
美國食品藥物管理局（FDA）15日宣布，將禁止俗稱「赤蘚紅」的食用色素紅色3號（台灣食藥署稱「食用紅色7號」）用於食品。美聯社

美國食品暨藥物管理局（FDA）15日宣布，將禁止俗稱「赤蘚紅」的食用色素紅色3號（台灣食藥署稱「食用紅色7號」）用於食品，因為研究發現會使實驗室老鼠致癌；這款色素35年前就已被FDA禁用於化妝品，但卻被允許加在食物中至今。

道瓊社報導，這項禁令將影響到美國市場上的數千款食品產品，包括Betty Crocker的馬鈴薯泥和MorningStar Farms的素培根條。甚至是一些外表非紅色的產品，像是Brach的玉米糖。另外，這款色素也被用於感冒糖漿和軟糖維他命等藥品和保健品。

食品製造商必須在2027年1月15日前調整食品配方，以配合禁令；藥品廠商的期限則到2028年1月18日。進口到美國的食品也必須要遵守禁令。

這項禁令是多個團體在2022年提出訴願的結果，其中包括消費者倡議團體公共利益科學中心（CSPI）。這些團體主張應該禁用這款色素，因為具有致癌風險，且一直被美國消費者廣泛使用，尤其是孩童。

CSPI主席盧利透過聲明表示，這是一項「遲來的」禁令。他說：「FDA終於終結了紅色3號的法規自相矛盾，一方面將其禁用於口紅，但卻又讓其合法透過糖果餵食給孩童。」

有些廠商已逐步淘汰產品中的食用紅色3號，有些公司則開始改用被認為較健康的食用紅色40號，雖然有份研究認為，紅色40號會提高實驗室老鼠腸道疾病風險。

另一份英國食品標準局的研究則認為，紅色40號會增加孩童過動症的風險；美國加州校園去年已禁用這款色素。

美國 色素 風險

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