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瑞波幣漲破3美元創歷史新高 可能續漲至4美元

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
瑞波幣漲破3美元創歷史新高。路透
瑞波幣漲破3美元創歷史新高。路透

全球第三大加密貨幣瑞波幣（XRP），15日突破3美元，改寫空前新高，16日進一步走升。分析師表示，有可能續漲至4.4美元。

根據彭博資訊報價，瑞波幣15日大漲14.13%至3.04美元，超越先前的歷史高點；16日一度續揚5.02%，報3.2美元。

投資人推測，美國證管會（SEC）對瑞波幣開發商Ripple Lab的上訴案，將出現正面發展，推高瑞波幣價格。

SEC認為XRP屬於數位資產證券，在2020年控告該公司及其執行長葛林浩斯（Brad Garlinghouse），未向當局註冊而非法銷售。聯邦法官在2023年7月判定，在數位資產交易所向一般大眾銷售的瑞波幣，不是證券。SEC隨後提起上訴，15日提交開場書狀。

FxPro分析師庫帕史維奇說，法院日益偏向瑞波幣的論點，認為SEC太過僵化。

虛幣多頭人士希望總統當選人川普20日就職後，SEC會放棄上訴，因為川普準備提名的SEC主席艾特金斯（Paul Atkins），對加密貨幣較為友善。

庫帕史維奇說，從技術角度看，瑞波幣衝破去年12月的高點，可能觸發所謂的「斐波那契擴展模式」，有望攀升至4.4美元。

斐波那契擴展模式是在資產經歷顯著的價格變化後，交易員用來預測漲跌的技術分析工具。

史維 川普 資產

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