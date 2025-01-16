保護在美港人不被驅離 拜登再度延長2年寬限期

美國總統拜登（Joe Biden）下令把一項允許香港人居住美國的計畫延長實施兩年，讓許多逃離中共打壓的港人能在簽證到期後續留美國。

法新社報導，「延遲強制離境」（Deferred EnforcedDeparture）原本再幾星期即將到期，拜登早一步於昨天宣布延長實施，恐升高美中之間的緊張局勢。即將上任的川普政府已矢言對抗「危險」中國並嚇阻任何對台的侵略。

這是拜登第2次延長這項計畫，上一次是2022年。

拜登在總統備忘錄中表示，「香港人失去了自由的保障，而提供他們一個安全避風港，可促進美國在這個地區的利益」。

拜登說：「美國支持香港居民的人權和基本自由。中華人民共和國則是持續嚴重侵害這些自由和權利。」

拜登並描述中共政權「侵犯香港自治權」、破壞現餘的民主制度。他提到，這包括自2020年以來，至少有200名政界和社運人士因當年實施的香港國安法，而遭以顛覆等有著政治動機的罪名而被逮捕。此外，去年有45位民主人士被判入獄。

拜登說，「有強而有力的外交政策理由來延長」實施原本2月5日到期的「延遲強制離境」計畫。

美國國務院補充說，2024年12月24日，港府對6名海外港人發出拘捕令，並撤銷另外7人的護照，當中有部分人士旅居美國。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在聲明中表示，「這些跨國打壓行動已威脅到美國主權和國安，且是公然藐視民主與人權」。