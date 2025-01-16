TikTok有望解套？傳拜登政府正在找方法讓TikTok繼續營運

距離美國TikTok的禁令生效已進入倒數計時，美國NBC新聞16日引述三名知情人士透露，拜登政府正在考慮如何讓TikTok在美國繼續營運。一位政府官員透露，官員們正在「探索各種方案」，讓TikTok不會在本周日（19日）被禁。大陸央視也做出相同報導稱，總台記者當地時間1月15日獲悉，有三名知情人士透露，拜登政府正在考慮如何讓TikTok在美國繼續運作。

美國總統拜登（Joe Biden）去年4月簽署了《保護美國人免受外國對手控制應用法案》（Protecting Americans Against Foreign Adversary Controlled Applications Act），該法案在國會獲得了壓倒性的支持。拜登政府的司法部因此要求TikTok依法需在1月19日之前出售，也就是川普就職前一天，否則將在美國被禁。

TikTok以該法案違反美國憲法第一修正案為由，向聯邦最高法院提出上訴，最高法院1月10日召開聆訊，但美媒在辯論後紛紛報導大法官們似傾向維持原法案的禁令。

隨著本周日禁令生效的時間逐漸逼近，許多在美國使用TikTok的網友湧入大陸社群媒體小紅書等平台。NBC引述一位美國政府官員表示，美國人不應該期望看到TikTok在周日突然被禁止。

另一方面，華盛頓郵報稍早前則報導稱，川普正在考慮上任後發布一項行政命令，解除拜登政府要求19日全美禁用TikTok的法令，暫停執行TikTok禁令60至90天。

大陸央視並引述兩位知情人士透露，TikTok的CEO周受資收到邀請，將出席1月20日當選總統川普的就職典禮。

綜合NBC與華郵的訊息顯示，即將交接的新舊兩位美國總統即川普與拜登的政府，似乎都在想辦法為TikTok解套。這是否是TokToker拒絕流向美國同類型APP，例如Meta的Reels，反而到中國的平台小紅書註冊有關？不得而知。

NBC的報導指出，如果拜登政府推進任何此類計劃，這意味著TikTok被禁一事，不會成為拜登任內最後一天的事情，而是會將這個問題推遲到下周一就任的川普政府上。

相關報導並未提及拜登政府為什麼正在考慮如何讓TikTok繼續運營，不過財聯社14日的報導指出，兩名民主黨議員敦促美國國會和拜登政府延長TikTok禁令的生效期限。

美國麻州參議員馬基（Edward Markey）表示，他計劃提出立法，將TikTok「不賣就禁」禁令的最後期限再推遲270天，他指出，TikTok禁令將對數百萬依賴該應用建立社會聯繫和維持經濟生計的美國人造成嚴重後果；民主黨眾議員康納（Ro Khanna）也在13日敦促拜登和川普暫停這項禁令，「這樣1.7億美國人就不會失去言論自由。如果實施這一禁令，數百萬美國人的生計將受到影響。」