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TikTok有救了？NBC：拜登政府考慮「續命」選項

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國企業字節跳動旗下熱門短影音平台TikTok在美國「不賣就禁」法案19日即將生效。路透
中國企業字節跳動旗下熱門短影音平台TikTok在美國「不賣就禁」法案19日即將生效。路透

中國企業字節跳動旗下熱門短影音平台TikTok美國「不賣就禁」法案19日即將生效，美國國家廣播公司（NBC News）報導，3名知名人士透露，拜登政府正在「探索不同選項」，希望在執行禁令的情況下，維持TikTok在美國運作。

美國聯邦上訴法院去年12月拒絕字節跳動暫緩執行禁令的要求，聯邦最高法院1月10日首次聽取雙方口頭辯論，分析指出，根據多位大法官發言，可能傾向維持禁令，最快本周宣布裁決。

一名政府官員表示，美國人應該不希望TikTok在19日就突然被禁。根據法案，如果TikTok出售進度「取得重大進展」，總統有權將限期延長90天。

報導指出，如果拜登政府推動這項方案，代表這款受歡迎應用程式被禁不會成為拜登任內最後一天的象徵，而是把問題推給周一（20日）就職的川普。

另一名白宮官員堅稱，現任政府不考慮推遲禁令，並補充，「從法律角度而言，我們無權（在禁令生效後）這樣做」。

華盛頓郵報早前報導，候任總統川普正在考慮上任後祭出行政命令，暫緩執行TikTok禁令60至90天。

如果最高法院沒有在19日前阻擋強制出售令，屆時在蘋果或谷歌應用程式商店將不能再下載TikTok，但現有使用者暫時仍可繼續使用。

TikTok 拜登 美國

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