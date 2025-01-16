影╱拜登發表告別演說！劈頭將加薩停火歸功自己 籲川普勿濫用權力

美國總統拜登於美東時間15日晚間8時（台灣時間16日上午9時）發表卸任演說，開頭即把以色列與哈瑪斯達成停火協議歸功於自己，並交由新政府大力實施，隨後開始讚揚美國，稱「自由女神像不會靜止不動，她正在前進」，並誓言將權力和平移交給候任總統川普，但警告寡頭政治正在美國形成。

拜登在告別演說中提到，「我們一同開啟了美國充滿機會的新時代」，並稱國內糟糕的經濟狀況和通貨膨脹是川普前一個任期內遭受新冠疫情所留下的，而拜登堅稱自己領導的政府已經挽救美國經濟。

不過拜登仍祝福川普的下屆政府取得成功，並誓言實現權力的和平過渡，但也重申「不要濫用權力」，並示警「美國現今正在形成一個擁有極強財富、權力和影響力的寡頭政治」。

此外，拜登還呼籲修改憲法、確保沒有任何總統能夠免除在任期間所犯下的罪行，這番言論明顯是在暗指去年最高法院的裁決，該裁決保證廣泛的行政豁免權。

拜登在結束演說前說，「我們有責任實現我們的夢想」，並感謝軍人、急救人員、副總統賀錦麗和家人，稱「我依然相信這個國家所代表的理念。現在輪到你站崗了。」

拜登於稍早發布的公開信中感性寫道，「能夠為這個國家服務超過50年，是我一生的榮幸。」但也坦承擔心「美國的靈魂」遭受威脅。

拜登在白宮橢圓辦公室發表第五次也是最後一次全國演說，準備把權力移交給候任總統川普。他在信中細數任內成就，包括領導國家挺過新冠疫情、經濟狀況有所改善、限制藥物成本等。在他發表演說前幾個小時，他宣布以色列和哈瑪斯達成停火和人質釋放協議。

拜登表示，「能夠為這個國家服務超過50年，是我一生的榮幸。」稱全世界沒有任何一處地方能像美國一樣，能讓一個出身普通家庭的口吃小孩有天能坐進白宮的橢圓形辦公室，表示「我把我的心和靈魂都獻給了我們的國家。作為回報，我獲得美國人民無數的愛與支持。」

拜登說，他當初競選總統是因為擔心「美國的靈魂」遭受威脅，而至今也依然如此。

他並呼籲，「歷史掌握在你們手中。權力在你們手中。美國的理念掌握在你們手中。我們只需要保持信念並記住我們是誰。」