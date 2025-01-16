美準國務卿挺台！稱中國「2030年前侵台」 支持豪豬戰略護台灣

美國佛州參議員魯比歐（Marco Rubio）15日出席國務卿任命聽證會，相較國防部長提名人赫塞斯（Pete Hegseth）等其他可能同僚遭受激烈詢問，在跨黨派間擁有好名聲的魯比歐度過了一場極其友善的聽證會。他在會中揭示川普2.0初期的重要外交議題，並強調美國應向中國表明入侵台灣「代價太高」，同意華府必須透過「豪豬戰略」幫助台灣。

綜合路透與Sky News報導，53歲魯比歐曾是外交關係委員會的資深成員，他在會中表示，美國應該讓中國明白，侵略台灣將付出的代價「太高」，稱除非發生重大變化，類似某種平衡，否則美國「將不得不在2030年前應對」中國對台的入侵。

美國海軍戰略大學教授莫瑞（William S. Murray）曾在2008年發表的「台灣防衛戰略再檢討」（Revisiting Taiwan’s Defense Strategy）論文中，提及「豪豬戰略」（Porcupine strategy），這又稱作「不對稱戰力」，主張使用較小型，但高效的武器來對抗規模較大的敵方武力。

作為知名對中鷹派，魯比歐告訴委員會，他認為中國是美國的「最大威脅」，並將日益增長的風險歸咎於美國轉向全球主義。

另外，政治新聞網Politico報導，魯比歐首度公開表示，候任總統川普完全支持澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），預示這項印太地區安全協議將在川普2.0中獲得很多支持。

衛報報導，談到俄烏戰爭，魯比歐直言需要俄烏雙方都讓步才能實現和平，他表示，「俄羅斯不可能占領整個烏克蘭」，但同時指出，烏克蘭無法收復被俄羅斯占領的主權領土。他透露，解除美國對俄羅斯制裁是可能討論之一，並稱這就華府對莫斯科的影響擁有槓桿作用。

針對北約，魯比歐提到，歐洲國家必須停止將美國對北約的支持當作藉口，合理化自身在國防或其他國內事務的支出不足。