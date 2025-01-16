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美TikTok禁令倒數！傳川普考慮以行政命令暫緩執行

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳川普正考慮一項行政命令，暫緩執行TikTok禁令60至90天。路透
傳川普正考慮一項行政命令，暫緩執行TikTok禁令60至90天。路透

美國當局要求中國短影音平台TikTok需在本月19日前出售，否則將在全美遭封殺。華盛頓郵報報導，即將於20日上任的當選總統川普正考慮一項行政命令，暫緩執行TikTok禁令60至90天。

據兩名知情人士稱，川普可能簽署一項行政命令，解除拜登政府19日全美禁用TikTok的法令，可能延後60至90天。

知情人士指出，川普考慮多個方法拯救TikTok，包括非常規的交易和法律手段，但法律專家質疑川普以行政手段推翻獲國會通過的法律是否可行。

這項在去年4月通過的法律規定，如果TikTok母公司字節跳動無法剝離TikTok的美國業務，TikTok將被禁止上架Apple和Google的應用程式商店。

已經下載TikTok的用戶理論上仍可以使用，但法律也從19日開始禁止美國企業為TikTok的發行、維護與更新提供服務。

川普交接團隊未立即回應置評要求。

TikTok 川普 法律

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