以哈達成停火！川普上任前1天生效 第2階段促永久休兵將受考驗

在美國候任總統川普即將上任之際，總統拜登宣布，以色列與哈瑪斯於15日達成停火協議，將自當地時間19日開始生效，結束長達15個月的戰爭。此舉可說呼應川普先前威脅，他曾嗆聲哈瑪斯，若沒有在1月20日美國總統宣誓就職典禮前停火，將付出慘重代價。

金融時報報導，協議第一階段要求實行6周停火，雙方停止交戰。以色列軍隊將開始向東重新部署，撤出加薩地區市中心，進入以色列所稱的「緩衝區」，緩衝區由以色列控制，位於加薩一側的邊界。

重要的是，在第一階段結束時，協議要求以色列軍隊撤離橫跨加薩走廊中部的扎里姆走廊（Netzarim Corridor），並在50天內撤出加薩與埃及邊界。

根據協議，拉法關口也將重新開放。該關口於去年5月被以色列占領且大部分被毀，重新啟用後將恢復加薩與外界的唯一聯繫，在戰爭之前，這一關口並未被以色列直接控制。

路透報導，哈瑪斯將釋放33名以色列人質，每周至少釋放3名人質，以生還者優先；而哈瑪斯每釋放1名平民人質，以色列將釋放30名巴勒斯坦被拘留者。

另外，因戰爭流離失所的上百萬巴勒斯坦人將可重返家園，且停火期間每天允許600輛人道卡車進入。一名以色列官員表示，以色列堅持在加薩由南到北的檢查站，委託私人公司負責確認武裝分子無法返回加薩。

協議實行至第16天進入第二階段，預計也將持續6周，哈瑪斯將釋放包含以色列士兵在內所有剩餘人質，並且達成永久停火，以色列士兵也將完全撤離。

第三階段將包括歸還所有剩餘遺體並開始重建加薩，由埃及、卡達和聯合國監督。

金融時報描述，有關協議是否能維持，以哈雙方都存在風險。哈瑪斯戰力嚴重受損，但尚未被殲滅；第二階段將達成永久停火，但細節還有待商榷，以色列總理內唐亞胡的承諾將受到考驗，他一再排除同意永久結束戰爭或從加薩撤軍的可能性。