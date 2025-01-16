快訊

今晨7.8度轉乾冷！吳德榮：到周日夜晚清晨輻射冷卻探7度以下

拜登任期最後發力！以色列與哈瑪斯達成停火協議 結束15個月加薩戰爭

聽新聞
0:00 / 0:00

美台避免雙重課稅法案捲土重來 獲眾議院高票通過

中央社／ 華盛頓15日專電
「美台快速雙重稅收減免法案」在眾議院以423票同意、1票反對通過。 （示意圖） 路透
「美台快速雙重稅收減免法案」在眾議院以423票同意、1票反對通過。 （示意圖） 路透

台灣高度關注的「美台快速雙重稅收減免法案」在美國上一屆國會會期闖關失利，今天在新一屆國會捲土重來，在眾議院以423票同意、1票反對通過。法案後續將送參院表決並經美國總統簽署後才生效。

「美台快速雙重稅收減免法案」（United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）兵分兩路改善被雙重課稅數十年的台美企業與個人的情形，一是透過修改美國現行稅法，使在美國提供服務、符合條件的台灣居民所得不需被課稅；合格的台灣居民如果有特定美國來源所得，例如股利或利息等，可適用較低的預扣稅率。

二是立定「美台租稅協定授權法案」（United States-Taiwan Tax Agreement Authorization Act），希望以立法方式明確授權美國總統與台灣就雙重課稅進行談判並達成協定。

台灣近年來積極與美國協商避免雙重課稅，期盼為台美雙方企業提供更多的利基。

眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）今天在表決前表示，美國是台灣最大的貿易夥伴之一，但卻沒有簽訂稅收協定，這代表美國勞工處於不利地位。「如果美台關係要作為對抗中國的一道防線，我們的勞工必須處於平等的競爭地位」。

眾議員趙美心（Judy Chu）則具體指出雙重課稅對美台個人造成的影響。她表示，在沒有相關協定的情況下，美國派往台灣為國內晶片廠受訓的工作人員，可能需要就他們在這次出差中賺取的收入繳納兩次稅。

她說，美國已經透過與60多個國家的雙邊所得稅協定解決雙重課稅問題，但因為台灣的特殊政治地位，洽簽傳統稅收協定的這條路不可行。最後，在美國的十大貿易夥伴中，只剩台灣沒簽避免雙重課稅協定。

趙美心指出，台灣商界人士曾向她反應，在美台兩個市場經營業務後，面臨著巨額的稅單，因此不得不降低跨境投資。此外，美國在台協會（AIT）對在美台灣企業進行調查，其中79%的受訪者表示，雙重課稅是阻礙他們在美投資的主因。這都解釋了與台灣簽訂相關協議的必要性。

「美台快速雙重稅收減免法案」如今過了頭關，後續如果在參院通過，將送交白宮經美國總統簽署，並於台美交換國際文書，確保雙方提供互惠平等租稅減免後生效。

利息 台美 美國在台協會

延伸閱讀

美AI資料中心啟動大建設 鴻海、廣達可望受惠

反制美對台軍售 大陸連兩日公布美企「不可靠實體清單」

美國「TikTok難民」會在小紅書上遭言論審查嗎？

媒體：TikTok准備周日關閉美國境內服務

相關新聞

公開信細數任內政績 拜登將發表卸任感言

美國總統拜登15日發表公開信，細數任內政績，並表示，他已為美國付出他的的心力和靈魂。

美台避免雙重課稅法案捲土重來 獲眾議院高票通過

台灣高度關注的「美台快速雙重稅收減免法案」在美國上一屆國會會期闖關失利，今天在新一屆國會捲土重來，在眾議院以423票同意...

參議員魯比歐上任國務卿十拿九穩 但美媒稱他可能當不了太久

美國候任總統川普提名的國務卿、現任佛州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）15日將出席提名聽證會，外界預期他將成為...

無法再靠罵川普賺大錢？美國媒體為何難複製8年前榮景

有道是「天下大亂，局勢大好」；川普2017年就任美國總統後，美國的自由派媒體受益良多，以川普謾罵最兇的紐約時報為例，2016至2020年間訂戶數從300萬激增到750萬，華盛頓郵報、CNN也都訂戶大增、收視長紅。川普這回二進宮，專家警告，此陣不比前陣，經過8年，靠批評川普就能盆滿缽滿的往事只能回味，陷入生存危機的媒體必須另闢生路。...

美國「TikTok難民」會在小紅書上遭言論審查嗎？

（德國之聲中文網）隨著TikTok「不賣則禁」的大限將至，美國大量「TikTok難民」在短短幾天內湧入中國社交平台小紅書 路透社報道稱，兩天內，小紅書新增新注冊用戶超過70萬。據研究機構Se

媒體：TikTok准備周日關閉美國境內服務

據路透社引述科技新聞網站The Information報道，TikTok計劃於本周日(1月19日)關閉其美國用戶的應用服務，這一天正是美國聯邦政府針對該社交媒體平台「不賣就禁」禁令可能生效的日期。除非

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。