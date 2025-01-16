花旗Q4轉盈 股市交易熱絡 併購和IPO交易也回溫
花旗集團（Citigroup）去年第4季由虧轉盈，主因是股市交易熱絡，以及併購和首次公開發行股票（IPO）等交易件數回升，帶動投資銀行手續費收入。
路透報導，這家美國第三大銀行15日表示，截至去年12月底的去年第4季淨利為29億美元，或每股1.34美元，從前年同期的淨損18億美元、或每股虧損1.16美元轉盈。
花旗的交易員受益於去年美股的大發利市，第4季市場收入躍增36%至46億美元。併購和IPO交易在歷經約三年的乾涸期後復甦，也讓花旗的交易員賺進大把鈔票。隨著企業客戶發行更多債券和股票，花旗的資本市場業務去年下半年獲得拉抬。
業界主管預期這股動能將會持續到今年，因為美國聯準會（Fed）還會繼續降息，以及川普即將重返白宮。川普已承諾將會頒布更多有利企業的政策。
摩根大通以及高盛同日也都公布亮麗財報，花旗和這兩大同業股價15日早盤同步走高，花旗和高盛漲幅都在5%以上，摩根大通漲約1%，為美股超級財報周揭開一個美好的序幕。
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