花旗Q4轉盈 股市交易熱絡 併購和IPO交易也回溫

為了TikTok在美國可能被禁，一大堆美國的TikTok使用者瘋湧進小紅書，還自稱是TikTok難民，蔚為奇觀。這讓曾想要封禁小紅書的民進黨估計都犯嘀咕了，美國人都上了小紅書，台灣還禁什麼叭噗？ 微博上出現了一個哏，令人反思。它說：百年未有之大變局，韓國人在上海、美國人在小紅書、中國人在緬甸。這其中，除了韓國人最近扎堆到上海是為了去玩之外，後兩者都是受害者。

2025-01-15 15:37