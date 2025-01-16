高盛CEO：美國經濟很「脆弱」
在高盛集團（Goldman Sachs）公布財報前夕，執行長蘇德巍（David Solomon）表示，美國經濟處在「脆弱之地」，因為即將上任的總統川普所承諾的政策，可能帶動、也可能限制成長，並增加政府赤字。
蘇德巍14日在NRF於紐約舉辦的活動上表示，他「極其樂觀」，並預期川普承諾的廣泛解除管制，將促進商業投資。
但他也警告，川普取締移民的計畫，包括驅逐數百萬滯留美國的非法移民，將帶來潛在影響。
蘇德巍表示，近來長期利率不斷上升，主要反映了市場擔心美國政府的債台將愈築愈高，而非預期聯準會（Fed）會更加鷹派，或擔心通膨會持續強勁。
他說：「我認為正在發生的其中一件事情是，真正買進債券的那些投資人正在觀望並表示，接下來五年我們（美國政府）已經獲得許多融資，這使得殖利率被推得更高。這個情況已經很久沒出現，這是個改變，而我認為這值得關注。」
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