川普2.0女婿庫許納退居幕後 女兒伊凡卡在家帶小孩

美國總統當選人川普的女兒伊凡卡及其夫婿庫許納，在其第一任期中具有相當的影響力，但在川普第二任期中他們將不會擔任公職，而是住在距離華府約1600公里的邁阿密家中。

路透社報導，庫許納（Jared Kushner）是一名房地產商人的小孩，他現在經營著一家私募股權公司，這家公司的投資來自沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國。與此同時，伊凡卡（Ivanka Trump）已避開政治，表示她想把注意力集中在她的3個小孩身上。

然而，根據一名熟悉庫許納工作的消息人士透露，庫許納仍然參與幕後工作，為川普的中東戰略提供建議，幫助挑選官員人選，並指導某些內閣成員進行交接。

消息人士說，庫許納與川普的候任白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）「非常、非常親近」，並定期與她對談。