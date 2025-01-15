快訊

美12月核心CPI比預期緩和 美股道瓊期指大漲500點

2025高雄燈會主角掀熱潮 吉伊卡哇小提燈發送只限這2天

川普2.0女婿庫許納退居幕後 女兒伊凡卡在家帶小孩

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國總統當選人川普的女兒伊凡卡及其夫婿庫許納，在其第一任期中具有相當的影響力，但在川普第二任期中他們將不會擔任公職，而是住在距離華府約1600公里的邁阿密家中。

路透社報導，庫許納（Jared Kushner）是一名房地產商人的小孩，他現在經營著一家私募股權公司，這家公司的投資來自沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國。與此同時，伊凡卡（Ivanka Trump）已避開政治，表示她想把注意力集中在她的3個小孩身上。

然而，根據一名熟悉庫許納工作的消息人士透露，庫許納仍然參與幕後工作，為川普的中東戰略提供建議，幫助挑選官員人選，並指導某些內閣成員進行交接。

消息人士說，庫許納與川普的候任白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）「非常、非常親近」，並定期與她對談。

小孩 川普 庫許納

延伸閱讀

對台積電太有信心？川普2.0關注3議題 外交專家：台灣高估自己重要性

川普揚言美加合併 9成加拿大人堅決說不

美國解除古巴制裁 敘利亞也想沾光

3位前總統將出席川普就職典禮 歐巴馬夫人不出席

相關新聞

公開信細數任內政績 拜登將發表卸任感言

美國總統拜登15日發表公開信，細數任內政績，並表示，他已為美國付出他的的心力和靈魂。

美國「TikTok難民」會在小紅書上遭言論審查嗎？

（德國之聲中文網）隨著TikTok「不賣則禁」的大限將至，美國大量「TikTok難民」在短短幾天內湧入中國社交平台小紅書 路透社報道稱，兩天內，小紅書新增新注冊用戶超過70萬。據研究機構Se

媒體：TikTok准備周日關閉美國境內服務

據路透社引述科技新聞網站The Information報道，TikTok計劃於本周日(1月19日)關閉其美國用戶的應用服務，這一天正是美國聯邦政府針對該社交媒體平台「不賣就禁」禁令可能生效的日期。除非

禁令逼近…TikTok內部備忘錄曝光 仍向在美員工保證繼續支薪

熱門短影音平台TikTok公司高層在路透社今天所見的內部備忘錄中表示，即使美國最高法院未推翻針對TikTok的「不賣就禁...

美國解除古巴制裁 敘利亞也想沾光

古巴可以進口美國產品了！美國總統拜登14日宣布，將古巴移除「資助恐怖主義國家」的名單，古巴同時也宣布釋放553名反政府抗議人士回應。

霍楚州情咨文 紐約地鐵夜車將派警巡邏6個月

針對近來在紐約市頻繁的地鐵犯罪問題，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在14日發布的州情咨文中表示，紐約市在未來六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。