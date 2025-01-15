全球日益分裂 世界經濟論壇：武裝衝突是今年最大風險

世界經濟論壇今天公布調查顯示，武裝衝突是今年首要風險。在政府和企業領袖下週將出席在瑞士達沃斯（Davos）舉行的年度集會前，這項調查提醒全球正日益四分五裂。

路透社報導，這項調查訪問逾900位學界、企業和決策人士等專家，其中有近1/4認為衝突（包括戰爭和恐怖主義）是影響今年經濟成長最嚴重的風險。

去年首要風險的極端天氣，在新調查中成為第2大風險。

世界經濟論壇（World Economic Forum）管理委員會成員杜謝克（Mirek Dusek）在聲明中說：「世界因分歧日增和骨牌效應風險日益深化而受到關注，全球領袖有個選擇：增進協同合作和韌性，或是面對不穩定性加劇。」

主辦單位表示，世界經濟論壇年會20日登場，同日就職的美國總統當選人川普將於23日線上與會。將會出席會議的烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）定於21日發表演說。川普已作出將會結束烏克蘭戰爭的承諾。

預定出席活動的世界領袖還包括歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、中國國務院副總理丁薛祥。

世界經濟論壇主席布倫德（Borge Brende）表示，敘利亞、加薩「可怕的」人道主義形勢、中東衝突可能升級等議題，將是這場集會的焦點。