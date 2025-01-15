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公開信細數任內政績 拜登將發表卸任感言

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統拜登（Joe Biden）。美聯社
美國總統拜登（Joe Biden）。美聯社

美國總統拜登15日發表公開信，細數任內政績，並表示，他已為美國付出他的的心力和靈魂

拜登即將卸任總統，預定美東時間1月15日，晚間8時向全國發表卸任感言；拜登15日上午先發表公開信，認為歷經4年的洗禮，美國變得更強大、繁榮，也更安全。

拜登說，美國4年前正面對世紀大疫、經濟危機的挑戰，同時美國民主也遭受攻擊，但美國團結在一起，用勇氣度過難關。

拜登說，美國現在擁有世界上最強大的經濟，他在任內創造了1660萬個新的工作機會；拜登指出，薪水上漲的同時，通膨也持續下滑。

拜登說，製造業正回流美國，美國也在科學創新上，包括半導體產業，占據領導地位。

拜登表示，有醫療保險的美國人數來到史上最高，他也在任內簽署重大氣候法案，以及槍枝安全法案；他指出，暴力犯罪率達到50年來的新低。

拜登說，他當年之所以競選總統是因為他相信美國當時正面臨靈魂的抉擇、美國的本質面臨挑戰；他認為，美國現在仍然面臨同樣的關卡。

拜登說，美國精神遠比任何軍隊強大、比任何海洋廣闊；他認為，美國精神是史上最強大的精神，其內涵是人人生而平等、生而賦權，擁有自由和追求幸福的權力。

拜登說，美國雖然從未徹底實踐這個理想，但也從未放棄，他也不相信美國人會在現在放棄。

拜登表示，能夠服務美國逾50年是他此生的榮幸，世界上沒有任何地方可以讓一名來自賓州克蘭頓（Scranton）有口吃的小孩走進白宮，成為美國總統。

拜登說，他為美國付出他的心力和靈魂，也因此得到更多來自美國人的愛與支持。

拜登向全國人民表示，歷史和權力掌握在大家的手上，美國的精神也掌握在大家的手上，美國人只要團結一致，就沒有什麼是做不到的。

拜登 美國 靈魂

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