快訊

行程保密到家…輝達CEO黃仁勳去哪了？ 陸媒揭動向

冷氣團發威再凍2天「低溫探8度」 年前大掃除最佳時機曝光

川普國安顧問承諾加強印太戰略 盼加速對台交付武器

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國聯邦眾議員、候任國家安全顧問瓦爾茲今天表示，川普新政府將加強華府的印太戰略，其中包括對台軍售。他說，希望加快交付台灣已購買的武器，以遏制中國在該地區的野心。

瓦爾茲（Mike Waltz）今天與現任國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）一同出席美國和平研究所（UnitedStates Institute of Peace）的「傳遞接力棒」（Passing theBaton）活動。

瓦爾茲表示：「有超過200億美元他們（指台灣）已支付，但仍未交付的（軍備）貨品。我們必須努力解決這些積壓的訂單，讓他們拿到已經付款、用來作為威懾手段的貨品。」

瓦爾茲並清楚表明，美國在該地區的夥伴關係將會繼續。他表示：「我讚揚本屆政府的一點是韓國、美國、日本間的三方對話，以及美國、日本、菲律賓間的溝通。」

他還說，這些倡議「確實幫助這些國家及其政府，以自由、開放的印太共同願景克服歷史上的仇恨」，並表示「因此我認為，這些事情將繼續下去」。

香港「南華早報」（South China Morning Post）報導，瓦爾茲在總統當選人川普上任前1週也承諾，將運用印太夥伴關係來應對中國影響，其中包括與澳洲和英國在加強技術供應鏈方面的三邊安全夥伴關係。

瓦爾茲的發言提供了自川普去年11月再次當選以來最明確的訊號，顯示即將上任的政府對印太地區和台灣議題可能採取的策略。

川普經常批評美國盟邦分擔的防衛開支不夠，因此他的回歸令許多歐洲和亞洲國家感到不安，擔心他不會像總統拜登一樣致力於區域安全夥伴關係。

川普 美國 關係

延伸閱讀

對台積電太有信心？川普2.0關注3議題 外交專家：台灣高估自己重要性

川普揚言美加合併 9成加拿大人堅決說不

美國解除古巴制裁 敘利亞也想沾光

3位前總統將出席川普就職典禮 歐巴馬夫人不出席

相關新聞

公開信細數任內政績 拜登將發表卸任感言

美國總統拜登15日發表公開信，細數任內政績，並表示，他已為美國付出他的的心力和靈魂。

美國「TikTok難民」會在小紅書上遭言論審查嗎？

（德國之聲中文網）隨著TikTok「不賣則禁」的大限將至，美國大量「TikTok難民」在短短幾天內湧入中國社交平台小紅書 路透社報道稱，兩天內，小紅書新增新注冊用戶超過70萬。據研究機構Se

媒體：TikTok准備周日關閉美國境內服務

據路透社引述科技新聞網站The Information報道，TikTok計劃於本周日(1月19日)關閉其美國用戶的應用服務，這一天正是美國聯邦政府針對該社交媒體平台「不賣就禁」禁令可能生效的日期。除非

禁令逼近…TikTok內部備忘錄曝光 仍向在美員工保證繼續支薪

熱門短影音平台TikTok公司高層在路透社今天所見的內部備忘錄中表示，即使美國最高法院未推翻針對TikTok的「不賣就禁...

美國解除古巴制裁 敘利亞也想沾光

古巴可以進口美國產品了！美國總統拜登14日宣布，將古巴移除「資助恐怖主義國家」的名單，古巴同時也宣布釋放553名反政府抗議人士回應。

霍楚州情咨文 紐約地鐵夜車將派警巡邏6個月

針對近來在紐約市頻繁的地鐵犯罪問題，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在14日發布的州情咨文中表示，紐約市在未來六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。