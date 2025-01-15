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經濟顧問：川普政策不會重燃通膨之火

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國總統當選人川普再過不到一週將重返白宮。他的長期經濟顧問摩爾今天告訴法新社，川普的政策不太可能像許多分析人士擔心的那樣重燃通膨之火。

法新社報導，許多經濟學家警告，包括徵收全面進口關稅和監督美國史上最大規模驅逐行動等川普競選期間的建議，可能會導致通膨飆升，迫使聯邦準備理事會（ Federal Reserve）維持高利率較長時間。

摩爾（Stephen Moore）受訪時說，川普想要推動的一整套政策包括放寬管制和延長即將到期的減稅措施，應該有助於抑制物價上漲。

保守派的傳統基金會（Heritage Foundation）資深訪問學者摩爾說：「你可以指出一些可能導致通貨膨脹的具體政策，例如關稅。但別忘了，我們還將降低其他稅金。」

他說：「在美國製造的東西稅率會較低，而中國製造的東西稅率會較高。所以當你平衡這些因素時，會有相對的價格變化，但並非價格整體上漲。」

川普 美國 通膨

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