媒體：TikTok准備周日關閉美國境內服務

據路透社引述科技新聞網站The Information報道，TikTok計劃於本周日(1月19日)關閉其美國用戶的應用服務，這一天正是美國聯邦政府針對該社交媒體平台「不賣就禁」禁令可能生效的日期。除非美國最高法院緊急介入並阻止禁令實施，否則該措施將生效。

報道稱，如果TikTok選擇全面關閉服務，這一舉措將與法律規定有所不同。目前的法律僅要求禁止蘋果和谷歌應用商店中新用戶下載TikTok，但現有用戶仍可暫時繼續使用該應用。然而，TikTok的計劃是直接阻止所有美國用戶訪問平台。

TikTok真的會在美國被禁嗎？

報道引述消息人士表示，根據TikTok計劃，若用戶嘗試開啟應用程序，將看到一條彈出消息，指引用戶訪問一個網站以獲取有關禁令的信息。此外，TikTok還計劃提供用戶下載其個人數據的選項，以便用戶保存個人信息。

對於此事，TikTok及其母公司字節跳動尚未回應路透社的置評請求。

2024年4月，美國總統拜登簽署了一項法案，要求字節跳動必須在2025年1月19日之前出售其在美業務，否則將面臨全國性禁令。然而，字節跳動和TikTok認為，該法律違反了美國憲法第一修正案對言論自由的保護，並已要求至少延遲禁令的實施。

此前彭博社和《華爾街日報》曾引述知情人士報道稱，北京考慮將TikTok美國業務出售給馬斯克作為解決這一問題的選項之一。不過，TikTok一名發言人稱，這一說法「純屬虛構」。

TikTok 在上月提交的法庭文件中指出，若禁令持續一個月，估計全美約1.7億用戶中的三分之一將停止使用該社交媒體平台。

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