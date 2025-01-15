盧比歐將赴參院聽證 劍指中國靠欺騙成超級強權

獲美國總統當選人川普提名為國務卿的盧比歐今天將赴聯邦參議院人事任命聽證會，他將表示，中國透過欺騙手段取得超級大國地位，美國精英長期以來所珍視的「自由世界秩序」應被擯棄。

法新社報導，盧比歐（Marco Rubio）將在聽證中面對聯邦參議員質問，在川普混雜的人事提名中，盧比歐可能是爭議性最小的人選之一。

盧比歐在聽證中首先將針對中國問題發言，而即將卸任的總統拜登也稱中國為競爭對手，但仍尋求接觸。

盧比歐這位長期鷹派將堅決拒絕拜登的關鍵信條，即優先考慮基於規則、美國帶領的「自由世界秩序」，轉而支持川普的「美國優先」信念。

根據盧比歐準備的講稿，他將表示「戰後的全球秩序已經過時，它現在變成用以對付我們的武器」。

盧比歐將指出：「我們歡迎中國共產黨加入這個國際秩序。他們利用其所有好處，卻忽略所有的責任義務。」

他說：「他們反而藉說謊、欺騙、侵駭和竊取等方式躍升為全球超級強權，以犧牲我們為代價。」

在凸顯中國問題下，盧比歐也將表示「莫斯科、德黑蘭和平壤的獨裁者製造混亂和不安」。

「儘管美國太常持續將『全球秩序』放在我們核心國家利益之上，但其他國家卻繼續按其已經採取和將一直採取的方式行事，以他們認為最符合其最佳利益的方式為之。」

盧比歐將呼籲美國的外交政策，純粹由是否讓國家更安全、更強大和更繁榮的決策來驅動。

盧比歐是勞工階級的古巴移民之子，他將成為美國第一位西班牙裔和首位能說一口流利西語的美國最高階外交官員。