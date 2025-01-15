美國解除古巴制裁 敘利亞也想沾光

古巴可以進口美國產品了！美國總統拜登14日宣布，將古巴移除「資助恐怖主義國家」的名單，古巴同時也宣布釋放553名反政府抗議人士回應。禁令解除後，美國可以對古巴進口民生物資與部分武器援助，對原物料相當缺乏的古巴來說是不小的幫助。敘利亞目前也還在「資助恐怖主義國家」名單，該國近來積極呼籲美國刪除。

古巴也釋放政治犯

根據《英國廣播公司》報導，拜登14日宣布將古巴移除「資助恐怖主義國家」。古巴在2015年都在這份名單，後來民主黨前總統歐巴馬將其移除，但等到2021年川普上台後，又再度將古巴列入，因此美國的經濟與武器援助通通取消。美國政府表示，目前已經沒有跡象顯示古巴資助恐怖組織，因此決定將其移除。

古巴也同時將反政府抗議而拘留的553人放出來，古巴政府表示拜登所為是朝向正確的方向，但希望可以再做更多。川普當初指控古巴政府支持委內瑞拉的左派獨裁者馬杜羅，當時將古巴加入名單，也引發古巴高度不滿，批評川普所為失去理性。

川普上台可能反悔

不過，隨著川普即將在20日上任，外界質疑古巴很可能又會被加入名單。拜登在川普上任前，曾允許烏克蘭用美國飛彈攻擊俄羅斯本土，引發川普團隊批評拜登弄一堆爛攤子，要讓川普上台收拾。目前「資助恐怖主義國家」還有北韓、敘利亞與伊朗。

《德國之聲》提到，美國之前為了制裁敘利亞阿薩德政權，因此將敘利亞列入「資助恐怖主義國家」，但如今敘利亞新政權上台，該國領導人與外交部，還有周圍阿拉伯國家都紛紛呼籲美國與西方國家取消制裁，不過各界目前看來還在觀望中，或是僅有取消小部分制裁。

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