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「不賣就禁」大限逼近 TikTok在美未來命運一覽

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
TikTok不賣就必須在美國下架的期限將於1月19日屆滿。路透
TikTok不賣就必須在美國下架的期限將於1月19日屆滿。路透

短影音平台TikTok不賣就必須在美國下架的期限將於1月19日屆滿，法新社彙整出TikTok接下來在美將何去何從的整理分析。

●自應用程式商店下架

根據禁令，美國政府首先將指示蘋果（Apple）和谷歌（Google）將TikTok自他們的應用程式商店（Appstores）下架。最快於總統當選人川普宣誓就職前一天，也就是本月19日就無法再下載。

然而，對TikTok在美的1.7億使用者來說，除非TikTok直接擋下存取管道，否則用戶手機內的App並不會不見。

美國科技網站The Verge今天報導，TikTok給員工的備忘錄也表明了這一點。備忘錄直指，「我們的辦公室將持續辦公」，無論1月19日發生什麼事，員工將會保住他們的飯碗。

備忘錄說，美國國會這道法案內容「並不影響各位受僱的實體，只會影響美國使用者的體驗」。

●山不轉路轉

不過，TikTok的App就算還在，美國使用者也將無法再收到安全和軟體更新，這會導致品質逐漸惡化，破口愈來愈多。

辦法不是沒有。一是使用者可以使用虛擬私人網路（VPN），透過自TikTok未遭禁的國家「繞道」方式來隱藏自己位置。

二是TikTok可以與海外且非中企的夥伴合作，透過不是美國的伺服器來進行更新。不過這將構成直接忤逆美國有關當局，反而可能推升美國對字節跳動的審查。

●「拖」字訣

等到川普20日宣誓就職，執法任務就落在新一任司法部長的肩上，而新的司法部長可以選擇不予執行，或暫緩執行國會這道「不賣就禁」。

川普政府也可能接觸在國會握有多數的共和黨來調整立法，進而提供字節跳動更多時間尋找買家，或設想替代解決方案。

●沒魚蝦也好

禁令一旦上路，TikTok使用者料將湧入諸如Instagram Reels和YouTube Shorts等，讓這類仿效TikTok起家的社群平台成為最大受益方。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的社群平台X同樣有可能受惠。

部分美國TikTok創作者已跳槽至另一個中國社群媒體「小紅書」，數據顯示，小紅書近來在蘋果App下載排行榜衝上冠軍。

●靠投資人來救？

即便字節跳動目前排除出售的可能性，部分潛在買家仍已浮現，其中包括由美國職棒MLB洛杉磯道奇前老闆麥考特（Frank McCourt）領軍的集團。

針對中國當局對馬斯克收購TikTok持開放態度的報導，則已遭TikTok否認。

另外，美國科技新聞網站The Information報導，美國電子遊戲開發和發行商動視暴雪（ActivisionBlizzard）前執行長科蒂克（Bobby Kotick）也依舊對收購TikTok抱持興趣。

就目前來說，TikTok的命運取決於美國聯邦最高法院。律師團要求9位大法官針對TikTok發出的禁令發布暫緩執行令，好替解決方案提供「喘息空間」。

然而最高法院上週似乎表態傾向維持新法。

TikTok 使用者 美國

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