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《慾望城市》凱莉公寓加裝鐵柵欄！屋主不爽影迷「侵門踏戶打卡」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
《慾望城市》女主角凱莉公寓一樓階梯的取景地，經常有影迷無視屋主禁入招牌，踩上階梯打卡拍照。圖／取自@6sqft在X的照片
《慾望城市》女主角凱莉公寓一樓階梯的取景地，經常有影迷無視屋主禁入招牌，踩上階梯打卡拍照。圖／取自@6sqft在X的照片

經典時尚神劇《慾望城市》（Sex and the City）女主角凱莉公寓一樓階梯的取景地，經過紐約市地標保護委員會批准，將在前門加裝一道鐵鑄柵欄，希望解決影迷越來越嚴重的亂入問題，尤其隨著社交媒體的興起，已經讓屋主不勝其擾。

這座樓梯位於西村貝里街66號（66 Perry Street），自從2000年代初期成為《慾望城市》取景地後，便吸引了大量粉絲慕名而來。

然而，這不僅對當地社區帶來人流擁擠的問題，也讓屋主樂玻（Barbara Lorber）深感困擾。她表示，隨著影迷爭相拍照，樓梯前經常聚集大量人群，甚至無視台階上「禁止入侵」牌子，踩上階梯打卡，嚴重干擾她和住戶的日常。

在紐約市地標保護委員會的聽證會上，樂玻淚訴，增設一道柵欄是為了保護她的建築和住戶免受這些打擾。她坦言，「這棟房子不應該加裝圍欄門，但遺憾的是，這棟19世紀末的美麗建築，在現代社會中，確實需要更多的保護」。

貝里街66號所在的格林威治村是紐約市的歷史保護區，任何對建築外觀的改動都需要經過市政府的批准。因此，樂玻在提交申請時，保證新建的柵欄將完全符合該區域的歷史風格，並且設計將保持建築的真實歷史風貌。她於1979年購下這座三戶住宅，並在提交的提案中承諾將圍欄設計與現有的歷史風格相協調。

建築師克魯茲（Isidoro Cruz）展示他的設計方案後，委員會一致同意這項提案，但有些成員建議簡化柵欄設計，避免過於繁複的裝飾。最終，經過調整後，這座鐵鑄柵欄將成為保護建築的一部分，並且不會破壞原有的歷史風貌。

在聽證會結束後，樂玻再次向粉絲呼籲，「你們可以在街上拍照，但請不要進入我們的私人空間，爬上我們的窗戶」，期許能幫助恢復公寓周邊的安寧。

建築師 紐約

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