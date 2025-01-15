賀錦麗因洛杉磯野火取消訪星 致電黃循財李顯龍

美國洛杉磯野火肆虐，即將卸任的美國副總統賀錦麗取消原訂今天訪問新加坡行程，並致電新加坡總理黃循財、國務資政李顯龍。新加坡外交部表示，黃循財和李顯龍感謝拜登政府強化星美關係、深化經濟、國防等領域合作。

賀錦麗（Kamala Harris）原定今天訪問新加坡、會見星國官員，走訪樟宜海軍基地（Changi NavalBase）與美軍人員交流。然而，美國加州洛杉磯野火肆虐，賀錦麗取消訪問行程。

根據新加坡外交部新聞稿，黃循財和李顯龍分別接到賀錦麗來電，透過賀錦麗了解洛杉磯野火情況，並向災民及受影響社區表達慰問、盼災情盡快獲得控制。

新加坡外交部表示，黃循財和李顯龍也對賀錦麗及拜登（Joe Biden）政府，為強化新加坡與美國關係所做的努力表示感謝，雙方深化經濟、國防等傳統領域的合作，並就制度化因應氣候變遷、關鍵與新興技術、核能能源等新領域合作擴大聯繫。

新加坡與美國在2000年簽署協議，提供樟宜海軍基地外港，讓美軍航空母艦等大型船隻靠泊，並為美軍第七艦隊及其他過往船隻提供後勤補給和維修服務。然而，將在20日就職的美國總統當選人川普（DonaldTrump）對「盟友」態度保守，經常將「他們應該多付錢」掛在嘴上，也曾指控東協對美國不公平貿易造成美國損失，未來美方與東南亞國家的關係受到各界關注。

去年11月，代表共和黨角逐大選的川普重掌白宮，黃循財在社群媒體致賀表示期待雙邊夥伴關係再上層樓，並希望川普再訪新加坡。隨後也與川普通話。

川普過去訪新加坡最具話題的是2018年6月川普與北韓領導人金正恩在新加坡舉行峰會，時任白宮副發言人夏哈（Mr Raj Shah）在回答隨行媒體提問為何川金會選在新加坡時說明原因：「第一是安全、第二是中立、第三是有經驗。」