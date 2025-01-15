美眾院議長：川普就職日國會不降半旗

美國總統拜登在前總統卡特辭世後宣布全國降半旗30天，恰與總統當選人川普就職日重疊，在川普抱怨此事後，聯邦眾議院議長強生今天宣布，國會山莊在就職日當天將不降半旗。

法新社報導，美國第39位總統卡特（Jimmy Carter）去年12月29日辭世，享嵩壽100歲，拜登政府隨後下令降半旗30天致哀。川普在自家社群媒體發文，指責民主黨「輕率」對待這場隆重就職儀式，因為「他們不愛我們的國家」。

拜登的新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）做出回應，堅稱白宮不會改變這項計畫，但共和黨籍的強生（Mike Johnson）放寬做法。共和黨在眾議院占多數。

強生在聲明中說：「1月20日當天，國會山莊的國旗將升至頂端飄揚，以慶祝我國團結支持第47位總統就職。」

他還說：「國旗將在隔天降回半旗，持續向卡特總統致哀。」

社群媒體上據稱在昨天拍攝的照片顯示，川普位於佛羅里達州南部的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）有一面國旗升至桿頂。