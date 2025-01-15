防中國有可乘之機 拜登推新協議鞏固印太關係

任期進入倒數階段的美國拜登政府為尋求推升與印太多國的雙邊關係，將3大關鍵協議送交國會，盼能在一個中國主導地位日增的地區，鞏固美方與泰國、帛琉與馬紹爾群島的往來。

美聯社報導，根據今天分批送交給國會議員的通知書，總統拜登敦促議員通過與美泰之間的民用核子合作協議，並批准與太平洋島國帛琉與馬紹爾群島的自由加盟協議。

川普2.0政府預料不會對這3項協議有太大意見，因為川普1.0政府於2019、2020最後兩年任期期間，同樣尋求改善美國與這3國及其鄰國的關係，主要欲藉此抗衡中國日增的影響力。

美國與泰國的30年民用核協議若沒有遭遇國會反對，就將於90天內生效。這起協議允許轉移敏感但非機密等級的核設備、原料與資訊，用以協助曼谷當局滿足愈來愈龐大的能源需求。

至於與帛琉、馬紹爾群島方面，美國與這兩國外加密克羅尼西亞聯邦間達成所謂的「自由加盟協約」（Compact of Free Association），已於先前獲得議員批准。拜登今天送交國會山莊的，是援助帛琉、馬紹爾群島71億美元的具體細節。

馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦和帛琉組成的「自由聯繫邦」（Freely Associated States，FAS），人口加起來不到20萬人，分散於夏威夷西南方超過1000座島嶼與環礁之中。

這3國另加關島，讓美軍得以在太平洋前方部署，包括在馬紹爾群島的飛彈試驗設施以及在帛琉興建的高頻雷達系統。

這些國家自二戰結束以來便與美方有著強健的雙邊關係，但中國一直力拚在這幾國之間贏得影響力。