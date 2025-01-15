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美國務卿提名聽證今登場！友台議員魯比歐講稿曝 痛批中國靠騙成強國

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國佛州參議員魯比歐（圖右）去年11月4日參加川普（圖左）競選造勢。路透
美國佛州參議員魯比歐（圖右）去年11月4日參加川普（圖左）競選造勢。路透

獲得美國總統當選人川普欽點出任國務卿的佛州參議員魯比歐（Marco Rubio），將在15日出席提名聽證會發表講話，稱中國以犧牲美國利益為代價，通過撒謊和欺騙贏得超級大國的地位，且將宣揚「美國優先」願景。

美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）報導，魯比奧深入分析了美國的對手和敵人，同時也嚴厲批評全球主義者，指控這些人將美國引離追求自身利益的道路，轉而建立一個被像中國這樣的強國顛覆的國際秩序。

「我們歡迎中共加入這個全球秩序，」魯比奥講稿表示，「他們利用了所有的好處。但忽略了所有的義務和責任。相反，他們以說謊、欺騙、駭客攻擊和偷竊的方式贏得了全球超級大國的地位，而我們卻付出了代價」。

魯比歐還將說，「在莫斯科、德黑蘭和北韓，獨裁者播下混亂與不穩定，與極端恐怖組織結盟並提供資金。然後，他們躲在聯合國的否決權背後，並以核戰爭威脅為盾。」中國和俄羅斯擁有否決權，北韓則沒有。

除此之外，魯比歐將提出，美國在建立和維持二戰後秩序上的巨大投資已經取得回報。但他認為，現在是時候讓美國更加關注自身的國家需求，以應對那些希望削弱美國的國家，以及他們如何利用新秩序來對抗美國。

「二戰後的全球秩序不僅過時了，」魯比歐說，「它現在成為了一個被用來對付美國的武器」。

根據魯比歐預計講稿，他將呼籲美國在努力 「從混亂中創造一個自由世界 」的同時，「再次將核心國家利益放在首位」。

彭博資訊描述，這些評論總結魯比歐的世界觀，反映對待中國採取一貫的鷹派立場，可能讓下屆政府與北京的早期衝突埋下伏筆，尤其川普已揚言對中國課徵重大新關稅。

美國新聞與世界報導描述，魯比歐在擔任參議院情報委員會主席和參議院外交關係委員會的主要共和黨成員期間，獲得堅實評價。自從川普欽點魯比歐擔任國務卿，兩黨參議員一致表達肯認，料將順利取得國會確認提名。

北韓 川普 美國

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