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Meta將裁員5% 狠砍績效墊底的員工換新人

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
臉書母公司Meta正在裁員約5%，裁撤績效表現最差的員工。路透
臉書母公司Meta正在裁員約5%，裁撤績效表現最差的員工。路透

臉書母公司Meta正在裁員約5%，裁撤績效表現最差的員工，並且計劃在今年聘僱新人補上空缺職位。

在一份發給Meta所有員工的內部備忘錄，執行長祖克柏表示：「我已決定提高績效管理標準，更快地淘汰表現不佳的員工。」截至9月，Meta聘僱約7.2萬人，代表這一波裁員將影響3,600人。

祖克柏說：「我們通常會讓在一年內未達預期者出局，但在這一輪，我們會進行更廣泛基於績效表現的裁員。」根據知情人士說法，Meta目前的績效考核周期預期會在2月完結。

備忘錄顯示，在美國被裁員的Meta員工預期會在2月10日收到通知，至於在其他國家的員工則會在較晚的日期被告知。祖克柏向員工表示，公司將依據過去裁員的做法，提供一大筆遣散費。

Meta股價14日收盤重挫2.1%至每股594.25美元。

祖克柏曾宣告2023年是Meta的「效率年」，接著宣布裁員1萬人的計畫。現在，他調整說法，在給經理人的通知中表示，基於績效的裁員目標是確保該公司擁有「最強的人才」，並且能夠「引入新人」。

備忘錄顯示，Meta預期在當前績效周期結束前縮減人力10%，其中包含2024年約5%的裁員。

祖克柏上周宣布Meta一系列調整，包括停止平台上的事實查核機制、終止許多員工多元化與包容措施，並且調整「仇恨行為」政策，允許有關討論移民、女性、跨性別和非二元性別者的措辭有更多彈性。這些措施出籠之際。正值祖克柏努力改善與候任總統川普的關係。

祖克柏在給員工的通知中表示，他要讓公司邁向聚焦於AI、智慧眼鏡和未來社群媒體的「高強度年」（intense year）。

今年開年以來，Meta並非是唯一宣布進行績效裁員的公司。在上周，微軟據報導也在裁員，裁撤表現不佳的員工。

祖克柏 績效 跨性別

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