拜登：陸經濟永不會超越美

美國總統拜登十三日表示，美國在與中國大陸的長期競爭中，正處於更佳的戰略位置；拜登說，根據專家最新預測，中國大陸經濟永遠不會超越美國。

拜登即將卸任總統，他十三日於美國國務院發表談話，總結任內外交成果；拜登說，美國過去四年在印太地區深化和創造新的夥伴關係來挑戰中國大陸挑釁行為，同時重新平衡地區勢力。

拜登指出，美國成功打造出美日韓和美日菲等三邊夥伴關係，讓亞太盟友關係更緊密，一起保護共同安全和繁榮。

另外，拜登說，美國也促成美國、澳洲和英國建立三方安全夥伴關係（AUKUS），並把四方安全對話（Quad）拉到新的高度，凝聚美國、日本、印度和澳洲。

拜登表示，經過四年執政，他可以說，在美中長期競爭關係當中，美國正處在更好的戰略位置。

拜登說，當他上任時，許多專家相信或預測大陸經濟將在二○三○年後超越美國；「但我們相信如果美國投資自己、保護美國勞工和技術，這樣的情況不會發生」。

拜登表示，根據專家最新預測，中國大陸經濟永遠不會超越美國。

拜登說，他曾在峰會上與中國國家主席習近平一對一會面；拜登說，他們對彼此都非常直接，拜登也向習近平言明，美國希望大陸能遵守國際規範。

正因如此，拜登說，美國反對不公平貿易，對大陸傾銷受政府補助的產品時採取行動，以關稅反擊，鎖定汽車、鋼鐵和半導體業等。

拜登說，美國也執行出口管制，確保中國不能用先進技術和敏感資訊來攻擊美國；不過，拜登也表示，美國雖然與大陸大力競爭，但也負責任管理美中關係。

拜登也點名俄羅斯總統普亭，稱普亭在入侵烏克蘭時，以為能在幾天內攻陷烏克蘭首都基輔，但美國協助烏國對抗普亭。

拜登說，戰爭過了快三年，普亭的戰略目標一事無成，不但沒有征服烏克蘭、沒有破壞北約團結，也未能大幅擴張領土。拜登說，接下來要做的事情，就是不能袖手旁觀。