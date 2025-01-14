快訊

2004年退出「民金黨」 名嘴祖師爺！第一批地下電台主持人「志明」辭世

聽新聞
0:00 / 0:00

拜登政府卸任前 敲定中國汽車軟硬體禁令規定

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
美國總統拜登。(美聯社)
美國總統拜登。(美聯社)

即將卸任的拜登政府今天敲定一項禁令規定，將實質上禁止幾乎所有的中國汽車和卡車進入美國市場，這是華府管制中國汽車軟體和硬體行動的一環。

路透社報導，美國政府去年對中國進口電動車課徵高關稅後，採取了這項最新動作。美國商務部本月透露，目前正考慮對中國製無人機採取類似的管制行動。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）告訴路透社：「這真的很重要，因為我們不希望200萬輛中國汽車上路後，才意識到…我們面臨威脅。」她受訪時表示，這是基於國家安全考量。

商務部去年9月針對美國道路上的中國汽車軟體和硬體提出一項全面禁令，其中軟體禁令將從2027年車款開始生效，硬體禁令則是從2029年車款開始生效。此外，這些禁令也禁止中國汽車公司在美國道路上進行自動駕駛測試。

這些禁令也涵蓋俄羅斯車輛和零件。

美國商務部表示，最終版的禁令規定中做了一些修正，像是豁免對超過1萬磅車輛的規定，此舉將讓比亞迪可以繼續在加州組裝電動巴士。

商務部昨天表示，該部計畫近期提出大型商務車輛禁用中國軟體和硬體的規定，這些大型車輛包括卡車和巴士。最終版本留待即將上任的川普政府拍板。

商務部指出，在新規生效前開發的中國軟體只要不是由中企維護，則不在禁令之內。

一名高級官員告訴路透社，這意味著通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford）可能得以繼續進口部分中國製汽車。

由通用、福特、豐田汽車（Toyota）、福斯汽車集團（Volkswagen）和其他企業組成的商會組織「汽車創新聯盟」（Alliance for Automotive Innovation）尋求將生效時間延後一年以滿足硬體要求，但未成功。

拜登政府去年9月敲定對進口的中國電動車徵收高關稅，並在本月將中國電池製造業巨擘「寧德時代」（CATL）列入與中國軍方有關公司的名單中。

即將於1月20日宣誓就職的候任總統川普想要禁止中國汽車進口，但對中國車商在美國生產車輛持開放態度。

拜登 美國 電動

延伸閱讀

談拜登4年任期 陸外交部：中美關係總體實現穩定

商界紛向川普示好 祖克柏動作頻頻…曾被嗆「關到死」今受邀就職典禮

TikTok不賣就在美下架期限將屆 議員敦促拜登延長

拜登卸任前總結外交成績：中國無法超越美國

相關新聞

拜登政府卸任前 敲定中國汽車軟硬體禁令規定

即將卸任的拜登政府今天敲定一項禁令規定，將實質上禁止幾乎所有的中國汽車和卡車進入美國市場，這是華府管制中國汽車軟體和硬體...

2022年台海緊張 白宮顧問蘇利文回顧任內「夜不成眠時刻」

卸任在即的美國白宮國家安全顧問蘇利文表示，拜登政府4年來的印太戰略獲跨黨派支持，他認為這些政策在川普新政府也將獲得一定程...

全美首見紐約「塞車費」實施首周 車流量減、清晨尖峰縮時40%

美國紐約大都會運輸局（MTA）今天公布初步數據顯示，紐約「塞車費」實施首周，減少車流量效果初現，收費區的整體平均車流量比...

2月美國移民排期公布 親屬移民原地踏步

國務院13日公布2025年2月移民排期，其中親屬移民項目皆原地踏步。職業移民部分，除了中國出生第三優先前進一個月，其餘全...

TikTok恐在美被禁 大批用戶搬到「小紅書」：要學講中文了

中國社群短影音平台「抖音」國際版「TikTok」可能被美國當局封殺，大批使用者下載另一個中國社媒「小紅書」(RedNot...

「美國更強大了」拜登國務院演說 回顧外交政績

拜登總統的四年任期即將畫下句點，13日他在國務院發表演說、回顧外交政績，認為他的政府加強了全球夥伴關係、提升了美國在全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。