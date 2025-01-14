TikTok不賣就在美下架期限將屆 議員敦促拜登延長

針對短影音平台TikTok不賣就必須在美國下架的期限將於1月19日屆滿，兩位美國民主黨籍議員今天敦促國會和總統拜登，將強制出售令的生效日期延後。

中國字節跳動在美國面臨強制出售令，必須在1月19日前出售旗下TikTok美國業務，否則TikTok就必須在美國下架。

路透社報導，美國聯邦最高法院10日就TikTok和字節跳動對法律的挑戰進行辯論。這兩家公司的委任律師佛朗西斯科（Noel Francisco）表示，不可能在19日前完成出售。

佛朗西斯科表示，如果遭禁，1.7億美國人使用的TikTok很快就會停止運作，「該平台實質上將關閉」。

如果拜登確認字節跳動在資產出售方面取得實質進展，他可以將期限延長90天，但字節跳動不太可能達到這一標準。

民主黨籍聯邦參議員馬基（Edward Markey）表示，他打算提出法案，將字節跳動出售TikTok美國業務的期限延後270天。

馬基今天表示：「強制出售令將摧毀一個獨一無二的資訊和文化生態系統，並在此過程中讓數以百萬計的人噤聲。」

「TikTok強制出售令將對數以百萬計仰賴該應用程式維持社交關係和經濟生計的美國人造成嚴重後果，我們不能允許這種情況發生。」

民主黨籍聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）今天籲請拜登和候任總統川普對TikTok強制出售令踩煞車，以保障1.7億美國用戶的言論自由。

如果法院不在19日之前阻擋強制出售令，屆時在蘋果（Apple）或Google（谷歌）應用程式商店將不能再下載TikTok，但現有用戶可在一段時間內繼續使用該應用程式。