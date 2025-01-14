全美首見紐約「塞車費」實施首周 車流量減、清晨尖峰縮時40%

美國紐約大都會運輸局（MTA）今天公布初步數據顯示，紐約「塞車費」實施首周，減少車流量效果初現，收費區的整體平均車流量比去年同期少7.5%，約相當於每天減少4.3萬輛車。

美聯社報導，紐約本月5日起實施全國首見的「塞車費」制度，針對尖峰時段進入中央公園以南市區的多數客車收取9美元（約台幣298元），貨車和其他車輛收費更高。

MTA政策與對外關係副主任邁可森（JulietteMichaelson）說，已可見車流量減少，街道變安靜，交通模式正在改變，也預期將持續轉變。

最早在數十年前就有人提議徵收「塞車費」，目的是為MTA增加收入，並緩解市區交通壅塞。過往案例如倫敦、新加坡、斯德哥爾摩，都在收費後立即減少車流。

邁可森說，紐約實施新規後，以清晨尖峰時段效果最顯著。部分路段行車時間至少縮短40%，例如連結紐澤西州和紐約市區的荷蘭隧道和林肯隧道。

雖然有人說地鐵更擁擠了，但邁可森表示，MTA未發現地鐵乘客明顯增加，很大原因是紐約地鐵乘客基數龐大，每日超過300萬人次。不過，從布魯克林（Brooklyn）和史塔登島（Staten Island）發車的少數巴士路線，前一周乘客數量出現增長。

交通數據分析供應商Inrix分析師皮修（Bob Pishue）說，進入曼哈頓的駕駛人減少，但對市中心車速的影響尚不明顯，有些車開較快，有些較慢。他提醒，新規才實施一周，暫時不宜下定論，許多駕駛人可能仍在觀望。

收費新制也激發紐約及鄰近地區居民對立，有許多駕駛人抗議、甚至揚言破壞，還有教人規避收費的影片在網路上瘋傳。支持者則認為，紐約塞車日益嚴重、老舊大眾運輸系統也亟需升級，塞車費是重要的轉捩點。