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拜登卸任前總結外交成績：中國無法超越美國

中央社／ 華盛頓13日專電
美國總統拜登。圖／美聯社
美國總統拜登。圖／美聯社

即將卸任的美國總統拜登今天指出，對中國發展的最新預測顯示，中國永遠無法在經濟、科技競爭超越美國。他任內，美國與盟友建立起因應中國的共識，也證明攜手應對中國比單打獨鬥有效。

拜登（Joe Biden）今天在國務院演說，報告其外交政策成績。

拜登指出，他的政府過去4年積極深化美國與盟友的關係，使得美國更有能力應對全球的挑戰，對手則相對衰弱。美國擁有更多盟友和更強的聯盟，為即將上任的川普（Donald Trump）政府留下一副強有力的牌。

他提到，現在美中競爭的態勢已與4年前不同。過去很多專家預測，中國經濟在2030年或更快的時間內就會超越美國。他透過投資、保護勞工與科技等政策，讓中國不可能超越美國。最新對中國發展路線的預測顯示，這永遠不會發生。

拜登任內與中國國家主席習近平舉行3次峰會。拜登說，他與習近平彼此坦率交流，他很清楚地告訴習近平，希望中國與所有國家都遵守國際規則。

他說，他任內以針對汽車、鋼鐵、半導體等特定產業祭出關稅，而非全面加徵關稅（川普的主張）方式，反制中國使用傾銷、補貼等不公平貿易手段，實施出口管制，讓中國無法取得高科技和敏感資料，用以對付美國，同時在氣候變遷、打擊類鴉片毒品芬太尼議題上，找到與中國合作的方式。

拜登強調，更關鍵的是，美國邀盟友和夥伴加入，形成一致應對中國的立場，這個共識比以往更強，這個方式也證明，攜手應對中國比單打獨鬥有效。

拜登說，伊朗、俄羅斯、中國和北韓等主要的專制國家現在更緊密結盟，因為他們的處境相對衰弱，無法單獨應對挑戰，不是因為它們擁有強大實力。

中共 拜登 美國 習近平

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