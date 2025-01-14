拜登：未來美國兩艘航艦以柯林頓、小布希命名

美國總統拜登今天宣布，未來的兩艘海軍航空母艦將以前總統、三軍統帥柯林頓（Bill Clinton）和小布希（George W.Bush）的名字來命名。

法新社報導，拜登在聲明中指出：「未來的航空母艦柯林頓號（William J. Clinton, CVN 82）和小布希號（George W. Bush, CVN 83）將在未來幾年內開始建造。」再過一週，拜登即將卸任，總統當選人川普將宣誓就職。

拜登說：「當建造完成，兩艦將加入史上最有能力、最靈活、最專業的海軍。」

美國有著以前總統的名字來為一些航空母艦命名的悠久傳統。航空母艦是龐大的軍艦，載有數以千計的水手與數十架飛機。

目前美國最新的航艦系列名為福特號（Gerald R.Ford），另一艘價值數十億美元的航空母艦則名為甘迺迪號（John F. Kennedy），是甘迺迪第2度以這種方式受到尊崇。

柯林頓未曾在軍中服役，他於1993年至2001年擔任總統。小布希曾任空軍國民兵（Air National Guard）的飛行員，於2001年至2009年擔任總統。他任期內以他在911恐怖攻擊事件之後發動的「反恐戰爭」為標誌。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）對未來兩艦的命名選擇表示讚賞，並表示這些船艦「將作為對每位前領袖為美國服務所遺留政績的永恆崇敬」。