格陵蘭總理：願與美國在防禦、採礦領域加深合作

美國候任總統川普再度對丹麥自治區格陵蘭展現興趣後，格陵蘭總理艾格德今天表示，格陵蘭正尋求在防禦和採礦領域強化與美國的關係，不過得按格陵蘭自行制定的條件進行。

艾格德（Mute Egede）並沒有透露格陵蘭是否可能接受美國接管。

川普將於1月20日上任，他上週語出驚人地表示不排除採取軍事干預，讓美國掌控巴拿馬運河和格陵蘭。

法新社報導，美國副總統當選人范斯（JD Vance）週末接受福斯新聞網（Fox News）訪問時提到美國「在格陵蘭已有駐軍」，地點在格陵蘭西北方一處軍事基地。

川普上週雖表明不排除採取軍事或經濟手段來掌控格陵蘭，但范斯昨天對福斯新聞網表示，美國無意動用武力，卻也強調格陵蘭的戰略重要性及其豐富資源。

艾格德說：「我們剛聽到（川普說法）時感到擔心，但副總統（范斯）昨天表示他們無意使用武器。我們的目標在於合作。」

格陵蘭廣播公司（KNR）報導，艾格德今天表示，格陵蘭願與美國發展更密切的關係。

艾格德在記者會上表示：「我們需要和美國做生意。我們已經展開對話，尋求與川普合作的機會。」他還說，格陵蘭「在採礦領域」保持開放立場。

根據格陵蘭廣播公司，艾格德指出，「未來幾年也一樣。我們必須與美國有貿易往來」。

格陵蘭不僅具戰略地位，且擁有大量未開發的礦產和石油資源。儘管目前當地禁止探勘石油與鈾。格陵蘭希望擺脫丹麥統治，尋求獨立。

據路透社報導，艾格德今天在格陵蘭首府努克（Nuuk）一場記者會上，被問及美國是否有意擴大在廣袤北極島嶼格陵蘭上的軍事能力時說：「格陵蘭的獨立是格陵蘭的事，包括對土地使用的相關問題，應由格陵蘭自行決定我們應達成什麼樣的協議。」

艾格德已召集格陵蘭各政黨領袖在努克召開會議，討論如何共同應對美國的關注。

他表示：「這是格陵蘭首度受到如此高度關注。我們需要保持冷靜，善用這些機會，並團結一心。」