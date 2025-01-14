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TikTok禁令5日後生效！傳北京屬意馬斯克收購 與X共同經營

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國大陸企業字節跳動旗下熱門短影音平台TikTok在美國「不賣就禁」法案將於19日生效。路透
中國大陸企業字節跳動旗下熱門短影音平台TikTok在美國「不賣就禁」法案將於19日生效。路透

中國大陸字節跳動旗下熱門短影音平台TikTok在美國營運即將迎來生死關頭，「不賣就禁」法案將在當地時間19日生效。彭博資訊報導，知情人士透露，中國官員正在評估一個潛在選項：若TikTok無法逃過禁令，可能由世界首富馬斯克收購TikTok在美國業務，並由X共同經營管理。

知情人士表示，北京官員強烈希望TikTok繼續由母公司字節跳動所有，字節跳動也正向美國最高法院提出上訴，因應即將到來的禁令。

然而，最高法院大法官在10日的辯論中暗示，他們很可能會支持這項法律。

報導指出，中國高層官員已經開始討論TikTok的應急計畫，這也是中方與川普政府合作的一環，其中一個選項涉及馬斯克。

知情人士透露，與川普身邊紅人馬斯克高調交易對北京政府具有一定吸引力，而且北京對TikTok最終是否出售擁有一定發言權。

馬斯克曾花費超過2.5億美元支持川普連任，並且在川普勝選後，被指派擔任改善政府效率的重要角色。

知情人士稱，北京討論的一種情況是，由馬斯克的X控制美國TikTok US 並共同經營業務。TikTok 在美國擁有超過1.7億使用者，可以幫助吸引廣告主。另外，馬斯克還成立了一家獨立的人工智慧公司xAI，該公司可從 TikTok 產生的大量數據中受益。

知情人士稱，北京官員尚未就如何推進達成任何堅定共識，他們仍處於初步審議階段。

TikTok 北京 字節跳動 馬斯克

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