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拜登總結外交成果：大陸經濟永遠不會超越美國

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統拜登。(美聯社)
美國總統拜登。(美聯社)

美國總統拜登13日表示，美國在與中國大陸的長期競爭中，正處於更佳的戰略位置；拜登說，根據專家的最新預測，中國大陸的經濟永遠不會超越美國。

拜登即將卸任總統，他13日於美國國務院發表談話，總結任內的外交成果；拜登說，美國過去4年在印太地區深化和創造新的夥伴關係來挑戰中國大陸的挑釁行為，同時重新平衡地區的勢力。

拜登指出，美國成功打造出美日韓和美日菲的三邊夥伴關係，讓亞太盟友的關係更緊密，一起保護共同的安全和繁榮。

另外，拜登說，美國也促成美國、澳洲和英國建立三方安全夥伴關係（AUKUS），並把四方安全對話（Quad）拉到新的高度，凝聚美國、日本、印度和澳洲。

拜登表示，經過4年執政，他可以說，在美中的長期競爭關係當中，美國正處在更好的戰略位置。

拜登說，當他上任時，許多專家相信或預測中國大陸經濟勢必在2030年之後超越美國；「（但是）我們相信如果美國投資自己、保護美國勞工和技術，這樣的情況不會發生。」

拜登表示，根據專家的最新預測，中國大陸的經濟永遠不會超越美國。

拜登說，他曾在重大的高峰會上與中國國家主席習近平一對一會面；拜登說，他們對彼此都非常的直接，拜登也向習近平言明，美國希望中國大陸能遵守國際規範。

正因如此，拜登說，美國反對不公平的貿易，對中國大陸傾銷受政府補助的產品時採取行動，以關稅反擊，鎖定汽車、鋼鐵和半導體業等。

拜登說，美國也執行出口管制，確保中國不能用先進技術和敏感資訊來攻擊美國；不過，拜登也表示，美國雖然與中國大陸大力競爭，但也負責任地管理美中關係。

拜登也點名俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），稱普亭入侵烏克蘭時，以為俄國能夠在幾天內攻陷烏克蘭首都基輔（Kyiv），但美國協助烏國對抗普亭；拜登說，戰爭過了快3年的時間，普亭的戰略目標一事無成，不但沒有征服烏克蘭、沒有破壞北約的團結，也未能大幅擴張領土。

拜登呼籲說，接下來要做的事情，就是不能袖手旁觀。

拜登 美國

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