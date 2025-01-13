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因應川普上台貿易戰加劇 85%全球大企業將調整供應鏈

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
去年12月美國貨櫃港口吞吐量增近20%；隨美東罷工和平落幕，今年1月預計增加10%。路透
去年12月美國貨櫃港口吞吐量增近20%；隨美東罷工和平落幕，今年1月預計增加10%。路透

因應川普上台後貿易戰疑慮升高，全球企業紛紛開始調整布局，以強化供應鏈的韌性和可見度。

英國金融時報引述世界大型企業研究會（Conference Board）調查指出，1,700家大型企業業者85%表示計劃大幅調整供應鏈，這比率較前一年增加15個百分點，且明顯高於新冠肺炎疫情初期的水準。

企業關注供應鏈的布局，反映對全球貿易前景的不安定感。在世界大型企業研究會的調查中，全球45%的執行長將「加劇的貿易戰」列為2025年頭號地緣政治衝突風險，這比率是去年19%的兩倍。美國企業高層對此尤其憂心，有47%的受訪者將貿易戰列為最大挑戰。

世界大型企業研究會首席經濟學家彼得森（ Dana Peterson） 說：「很多高層，尤其是執行長，都將重點放在調整供應鏈……這已重返待辦事項的首位。」「不僅是新政府上台以及對關稅的疑慮，還因為美中貿易戰2024年愈演愈烈的現實。」

全美零售商聯合會上周發布報告指出，由於進口商趕在關稅生效並在美東港口碼頭工人可能罷工之前趕運貨物，去年12月美國貨櫃港口吞吐量增近20%；隨美東罷工和平落幕，今年1月預計增加10%。

美國決策機關也開始深入研究供應鏈風險。里奇蒙聯邦準備銀行研究人員本月一篇報告中指出，供應鏈已成為衝擊來臨時的核心傳導媒介，並警告提升供應鏈韌性可能會推高價格。

此外，據世界大型企業研究會調查，東南亞的企業高層對供應鏈的關注度最高，有90%的受訪者計劃調整供應鏈。

全球企業高層計劃透過本地生產和回流生產（reshoring），將供應商遷移至更接近客戶的比率，一年來增加超過一倍，達到26%。這類安排在中國大陸企業高層中尤其普遍，有38%提到相關計畫。

彼得森說：「這不外就是自給自足。」

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