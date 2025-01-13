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美候任副總統范斯：國會暴動事件暴徒不應獲赦免

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國候任副總統范斯（JD Vance）表示，在2021年國會山莊暴動事件中使用暴力的人「顯然」不應被赦免；候任總統川普則承諾對許多試圖翻轉2020年大選結果的人動用他的赦免權。

美聯社報導，范斯接受「福斯週日新聞」（FoxNews Sunday）訪問時堅稱，赦免的問題「非常簡單」，那些「和平抗議」的人應獲赦免，但「如果那天使用了暴力，顯然不該被赦免」。范斯隨後表示，在某些情況下是存在「一點灰色地帶」。

川普說，他將在本月20日總統任期開始「第一天」赦免參與暴動的人。他近期在國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中說，他極有可能很快採取行動。

他補充說：「那些人已遭受長期而悲慘的苦難。但也可能有一些例外。我還要看看。但是你知道，如果有人太激進，太瘋狂…」

2021年1月6日，川普的支持者擅闖國會山莊，超過1500人被控犯下聯邦罪行，上百名警察受傷，國會議員當天開會確認民主黨籍的拜登（Joe Biden）贏得2020年大選，卻一度忙著四處躲藏。

數百名沒有參與破壞或未使用暴力的人因非法進入國會山莊而被控以輕罪；其他人則被控重罪，包括毆打警察等。

美國極右派組織「守誓者」（Oath Keepers）與「驕傲男孩」（Proud Boys）領導人被判犯有共謀暴亂罪，檢察官稱他們密謀使用暴力阻止權力從川普手中和平移交給拜登。

有些支持國會暴動事件參與者的人批評范斯，范斯在社群平台X回應說：「多年來我一直在為這些人辯護…總統說他會逐一檢視每個案件（我也是這麼說），這並非讓步。我向你們保證，我們關心那些被不當關押的人。沒錯，其中包括受到挑釁的人，也包括蒙受垃圾審判的人。」

川普 拜登 范斯

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