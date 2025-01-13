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能講中文的員工 物流集團轉移部署 以協助大陸製造商向海外擴張

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
物流集團急於轉移部署能講中文的員工，以協助大陸製造商向海外擴張。路透
物流集團急於轉移部署能講中文的員工，以協助大陸製造商向海外擴張。路透

隨著川普再次入主白宮將減少從中國大陸的進口，法國達飛（CMA CGM)）、瑞士德訊（Kurhne+Nagel）和德國DHL在內的全球物流集團正急於重新部署能講中文的員工，以協助大陸製造商把業務搬遷到歐洲、東南亞和拉丁美洲等「中國+1」的多元化戰略目的地。

儘管川普威脅課徵關稅，但物流業高層預計，中國製造商將繼續從更多國家出口產品。

達飛的物流部門CEVA示，該公司最近在歐洲設置配有中文服務人員的「中國組」，計畫未來還將添加人手。

德訊近來派遣中國員工駐在匈牙利和斯洛維尼亞，主要支持華為的歐洲業務。該公司還把中國大陸員工轉移到越南、馬來西亞和巴西，同時計劃今春安排活動，引介海外多個國家的管理階層會晤大陸客戶，並將再進一步轉移員工。

DHL過去幾個月也重新調動包括銷售人員在內更多能講中文的員工，派往越南和印尼等東南亞國家，還可能擴展部署至匈牙利、德國和墨西哥等市場。

CEVA大中華區董事總經理朱彦青說，對物流集團的業務而言，中國大陸的公司和品牌將占據愈來愈大的比率，「這是我們必須經歷的轉變，會很快發生，所以我們的反應也必須很快」。

中文 物流

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