快訊

魔鬼焚風重返！凶多吉少 洛杉磯野火恐成美損失最慘重天災

海鯤艦裝備規格受關注 泊港測試中斷恐延宕海測時程？

自己送上門！新北男吸毒開車恍惚 派出所前撞警車翻覆

小摩戴蒙：川普是個談判人 關稅有助解決競爭與國安議題

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。路透
摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。路透

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，關稅如果運用得宜，可以協助解決不公平競爭和國家安全等議題。

戴蒙在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）Sunday Morning節目訪問，談到關稅時表示，「與任何工具一樣，如果使用不當，也會造成傷害」。戴蒙表示，他還沒有與候任總統川普談到關稅議題。

戴蒙說， 川普是「一位談判者，他提出了一些非常強硬的議題，有時確實有效」，「我們必須更擔心國家安全、彈性、供應鏈多元化，但我們過去沒這麼做。我們也必須更加關心誰受到了傷害」。

川普預定1月20日就職美國總統，他矢言要對競爭對手國中國大陸、以及加拿大等墨西哥盟邦加徵新關稅，引發供應鏈受擾、拖緩經濟成長與推升物價的疑慮。川普認為，關稅能夠打擊外國企業和政府的「不公平做法」。

68歲的戴蒙在這次內容廣泛的訪談中表示，他對川普去年贏得大選並不感到驚訝，因為選民對低效率的政府感到憤怒。他說，他們「想要更多有利於成長和有利於商業的政策」，「不想持續聽到社會政策」。

戴蒙表示，關於預定由億萬富豪馬斯克、共和黨前總統候選人拉馬斯瓦米執掌的政府效率部，他不知道這是否適合是之舉，但他「絕對」希望他們能成功。

執掌摩根大通近20年的戴蒙對於直接影響金融業以外的政策事務，愈來愈坦率直言。他在CBS的節目上再度提及他在年度股東信中所提到的警告，也就是當前面臨二戰以來最不穩定的地緣政治情勢。他表示，他已經與川普的一些幕僚談過並提供協助，因為「政治擺一邊，政策必須正確」。

川普 馬斯克

延伸閱讀

川普2.0 恐引爆全球租稅大戰

大摩分析美中對抗 大陸會把壓力變動力

英業達考慮美國設廠 相中德州

若川普徵關稅恐讓美電子產品變貴 「這種情境下」智慧機須漲300美元

相關新聞

小摩戴蒙：川普是個談判人 關稅有助解決競爭與國安議題

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，關稅如果運用得宜，可以協助解決不公平競爭和國家安全等議題。

年輕人暴增50%參賽…為何瘋迷馬拉松？清晨5點起床只為多跑步1小時

你身邊有多少人正準備跑下一場馬拉松？為什麼越來越多年輕人願意在週末清晨5點起床，只為了多跑步一小時？

無法撲滅洛杉磯野火…川普批加州官員無能：他們到底有什麼問題？

即將於1月20日就任的美國總統當選人川普（Donald Trump）今天批評加州官員無能，無法撲滅肆虐洛杉磯周邊的致命野...

全美首例 紐約州集合百餘部門創建打擊犯罪指揮總部

根據紐約市警總局數據，盡管去年全市整體犯罪率有所下降，但民眾對紐約市的治安缺乏信心；為進一步強化紐約公共安全，州長霍楚(...

國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客

國土安全部日前宣布執行包機大規模遞解中國無證客回國行動，今年第一架次遣返航班已由美國起飛，加上去年6月以來的四架次，該部...

因「新疆議題」槓中國及馬斯克 魯比歐提名聽證面臨硬仗

共和黨聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)獲總統當選人川普提名為國務卿，但他過去抨擊中國政府在新疆搞「種族滅絕」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。